La versión de Medina Cantalejo de la expulsión de Canales por parte de Mateu Lahoz

En la jornada intersemanal de Liga de la semana pasada fue expulsado el jugador del Betis Sergio Canales por parte de Mateu Lahoz. Una acción que provocó muchas reacciones en torno al colegiado valenciano, y este pasado lunes por la noche ha sido el Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, el que ha expresado su punto de vista de lo sucedido en El Larguero, de la Cadena Ser.

En primer lugar, Medina Cantalejo explica la charla que mantuvo con Mateu Lahoz tras escuchar los audios del sonido VAR: "Lo primero que hice cuando escuché y vi lo que había sucedido fue hablar con Mateu. Me dio su explicación de lo que había sucedido. Tenemos todo el sonido del VAR. Escuché desde el minuto 60 que entra Sergio hasta el final y sólo hay tres frases. Una es 'mucha suerte, Sergio'. Otra, Sergio le recrimina una falta no pitada y Mateu le dice 'me están diciendo que posiblemente me haya equivocado'. Y la última es 'si sigues, te vas'. Siguió y se marchó. Se oye al árbitro. Canales está a cuatro o cinco metros. No hace gestos".

Incluso, Medina Cantalejo deja claro lo que le indicó a Mateu en la charla que mantuvieron sobre cómo debe gestionar este tipo de situaciones: "En cuanto a lo que fue la gestión lo hablé personalmente con Mateu sobre cómo se deben manejar esas situaciones de último minuto. Sobre todo un árbitro con experiencia. Fue una protesta. Con un jugador que, además, es bastante correcto".

Desvela también Medina Cantalejo que ha tenido contactos con gente del Betis para tratar lo que sucedió en Cádiz: "He hablado con las personas que tenía que hablar del Betis de manera muy tranquila y eso ha quedado ahí. Únicamente, la próxima vez que Mateu y Sergio se encuentren espero que se dediquen a pitar los penaltis y otros a marcar goles". En este sentido, Medina se mostró tajante: "La distancia con el jugador tiene que ser esencial, tú no eres su amigo".