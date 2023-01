El Betis, con el mercado estudiado

El Betis ha demostrado con el fichaje de Abner Vinícius una alta capacidad de reacción para encontrar al recambio de Álex Moreno lo más pronto posible. Ahora quedará por ver el rendimiento del lateral brasileño en el campo, pero su llegada a Heliópolis ha sido un reflejo del estudio del mercado, en este caso el brasileño, que tiene realizado la dirección deportiva de Antonio Cordón bajo una clara directriz: jugador joven con proyección de futuro, pero con un buen presente.

Así ocurrió con Luiz Henrique y ahora con Abner, como dejó claro ayer el director deportivo verdiblanco en la presentación del ex jugador del Athletico Paranaense: "Siempre que vamos buscando un jugador, la idea es la misma. Que sean jugadores con compromiso, que apuesten por venir, que sean humildes y que tengan un crecimiento deportivo a futuro. Abner representa el trabajo no de Antonio Cordón, sino del Betis. De esta secretaría técnica que tanta labor en la sombra hace, pero es el Betis que firma a este gran jugador de futuro. Viene a suplir a un jugador de bastante nivel y muy apetecible en el mercado, como Álex".

Directriz El Betis apuesta por jugadores de futuro con proyección pero que tengan ya un presente interesante

En la misma línea se expresó Ángel Haro, muy satisfecho con la llegada de la nueva incorporación: "Abner fue siempre nuestra primera opción. Buscamos jugadores jóvenes con proyección y con un buen presente". Y dentro de ese estudio de mercado, el Betis se encuentra preparado por si se producen más movimientos en los días que todavía quedan por delante hasta el cierre de la ventana de enero, de cara a cubrir huecos por la salida de más jugadores del plantel. "Tenemos una secretaría técnica que ve mucho fútbol y estamos preparados para cualquier puesto, en cualquier momento. Luego, las circunstancias te van delimitando los objetivos. La obligación nuestra es estar preparados", señaló Cordón, quien se centra en trabajar con la máxima discreción en cuanto a las incorporaciones de futbolistas al conjunto verdiblanco.

"Nosotros seguimos trabajando en la sombra. La idea del Betis es aparecer cuando sea. Guido es importante para nosotros. Al final son muchos condicionantes los que se tienen que dar. Está muy a gusto en el Betis y a ver qué camino nos depara", afirmó el extremeño, que insistió, una vez más, en la importancia de mantener un buen clima de trabajo para que el rendimiento de los jugadores sea el mayor posible: "Quiero que el Betis mantenga el nivel de compromiso de sus jugadores, el esfuerzo, buen ambiente y clima. Pueden llegar jugadores unos u otros pero me preocupa el ambiente. Si sucede nos vamos adaptando y estamos preparados para ello".

Dentro de ese buen ambiente, Cordón destacó la importancia que tiene el entorno del jugador en cuestión que se quiera fichar. En este caso, se refirió a un detalle de las negociaciones con Abner en Brasil: "No tiene miedo, está acostumbrado a la presión y le gusta jugar con ella. Además de sus características deportivas que se ven en su juego a Abner lo conocemos desde que era jovencito y su trayectoria en el Athletico Paranaense lo dice todo, siendo finalista en la Libertadores y ganando la Sudamericana, además de jugar más de cien partidos en el Brasileirao. Es equilibrado en su juego y nos puede dar rendimiento a corto plazo. Ha acabado su pretemporada y ahora comienza su adaptación. Físicamente está bien. He comido dos veces con él y de verdad desde hace años no me encontraba que en cada almuerzo ni él ni su familia han tocado el móvil. Estuvieron atentos a todo y para mí me dice eso mucho, una educación increíble".

Concentración Los verdiblancos se centran ya en el partido de Copa ante Osasuna antes de volver a la Liga el sábado ante el Espanyol

Con la llegada de Abner, el Betis intenta subir el nivel de la banda izquierda para que el equipo de Pellegrini siga ilusionando a la afición otro año más: "El objetivo del Betis no lo hemos variado, es intentar ganar el siguiente partido. Luchamos por estar lo más arriba posible, por estar de forma asidua en Europa, que nos permite seguir creciendo. Viene ahora una competición como la Copa que es ilusionante, luego la Liga, la Europa League... Ése debe ser el día a día del Betis".