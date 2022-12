Miranda: "Espero alcanzar el nivel de mi primer año en el Betis"

El futbolista del Betis, Juan Miranda, ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco en la que ha tratado interesantes asuntos, tanto a nivel individual como colectivo.

Plano individual tras el parón

"Es un parón diferente, se tenía que hacer por el Mundial. Es nuevo para todos, pero nos ha venido bien. Veníamos de partidos raros, de expulsiones y demás. Y sobre todo, que han vuelto los lesionados, que era importante. A mí me ha venido bien para descansar. Espero estar al nivel del primer año que estuve aquí. He estado este último año regular y espero que este año y tras este parón pueda dar un salto de calidad, que el equipo también me necesita".

Ganas de mejorar

"Estoy en edad de crecer. Este último año... Un jugador sabe cuándo pasa por altibajos. Cada persona sabe cuándo está mal y cuándo está bien. Espero que este año 2023 traiga cosas buenas".

Balance del equipo hasta ahora

"Hemos empezado muy bien. Estos últimos partidos han sido más raros por el tema de los resultados, las circunstancias de los partidos, las expulsiones... Nos va a venir bien para desconectar y ya pensando en el Athletic. Han vuelto los lesionados y a por el Athletic a partir de ya".

Liga Europa, Supercopa, Copa...

"Ojalá todos los años sean así, harto de partidos, que no nos cansemos. El descanso nos va a venir bien para seguir con esta línea de jueves domingo y demás, con Europa, la Copa... Ojalá hasta junio estemos así porque sería buena señal".

La Supercopa, opción para otro título

"Al fin y al cabo es otro título. Estas a dos partidos. Los rivales son de un grandísimo nivel. Sabemos que tenemos un gran equipo, lo hemos demostrado y a por ella iremos".

¿Con qué momento se queda Miranda de 2022?

"Hay un momento especial, no sólo el gol en la final de Copa, sino la semana de antes. El poder vivir una final en tu ciudad, después de tantos años. Me quedo con el gran grupo humano que tenemos en el Betis, con esa unión entre la afición y el vestuario. Ojalá siga así muchos años. Hacía muchos años que no estaba en un vestuario así tan cómodo. Equipo y afición están a tope con nuestro Betis y ojalá sigamos así mucho más años".

Gol de penalti en la final de Copa

"Eso va a estar ahí mucho tiempo. Mis amigos, mi familia también me lo recuerdan. Pero no tenemos que vivir del pasado. Me gustaría que ojalá se repitiera eso pero seguir adelante con nuevos objetivos. En el fútbol el pasado importa poco y ahora miramos al futuro. Tengo suerte de estar aquí en el Betis".

¿Qué le pide al 2023?

"Que sigamos como estamos. Mejorando año tras año. En la Copa del Rey ojalá repitamos, en Europa y en la Liga cada año ir a mejor. Y seguir como estamos afición y vestuario. Seguir mejorando y darle muchas alegría a nuestra afición".