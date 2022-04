Miranda: "El año es inolvidable, pero espero entrar en la Champions"

El lateral izquierdo Juan Miranda aseguró en la tarde de este miércoles que "en un futuro" se ve "entrenando al Betis", algo que reconoció que le "gustaría" después de que haya concluido el curso de 'Técnico Deportivo' impartido por el Centro de Formación de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

El joven lateral de la localidad sevillana de Olivares, uno de los grandes protagonistas en la final de la Copa del Rey que ganó el Betis al Valencia el pasado sábado en el estadio de La Cartuja, en el que marcó el último y definitivo lanzamiento en la tanda de penaltis, asistió a la última clase del curso en las instalaciones de la RFAF y posteriormente atendió a los periodistas.

Miranda apuntó que quiere estar "ligado al fútbol" cuando acabe su incipiente carrera como jugador profesional y destacó que le "gustaría vivir en un banquillo lo vivido por (Manuel) Pellegrini el sábado", en alusión al técnico chileno con el que el Betis se proclamó campeón de Copa.

"Soy joven y me queda mucho por aprender. No tengo un modelo de entrenador. Siendo jugador se aprende bastante y seré un entrenador tranquilo", dijo el internacional sub 21, quien no quiso compararse para el futuro con Pep Guardiola o el argentino Pablo Simeone, al argumentar que actuaría "según se necesite un estilo u otro".

Miranda, de 22 años y que inició su formación en los escalafones inferiores del Betis para pasar después por los del Barcelona y jugar en el Schalke 04 alemán antes de volver al equipo verdiblanco la pasada temporada, puntualizó que no ha "cambiado" pese a la repercusión de jugar en LaLiga Santander.

"Sigo yendo por mi pueblo con mis amigos. Soy un chico humilde, que va al bar viendo el fútbol con los amigos", afirmó el lateral, quien también se refirió a lo que resta de temporada y aseguró que "toca cambiar" porque "el lunes hay un partido -en el campo del Getafe- y toca luchar por la Champions".

"El año es inolvidable pero espero que podamos entrar en Champions", declaró Miranda, en alusión al objetivo del Betis, actualmente quinto en la clasificación, para acceder a uno de los cuatro primeros puestos.