Nabil Fekir es uno de los principales baluartes del Betis y uno de los focos que más llama la atención en los clubes europeos de nivel en este atípico mercado de fichajes.

El club verdiblanco, en palabras de Antonio Cordón, ya ha dejado claro que escuchará ofertas interesantes que lleguen a Heliópolis y que nadie es intocable, siempre incidiendo, eso sí, en la importancia de mantener a la plantilla actual como "mejor fichaje", y ayer, cuestionado por el futuro del internacional galo, fue Manuel Pellegrini el que dejó muy clara su postura respecto a contar con Fekir la próxima temporada: "En cuanto a su preparación tuvo una semana menos de pretemporada con nosotros, pero volvió perfectamente y está considerado para la lista de citados para el primer parido. Veremos si empieza jugando o no. A Fekir lo van querer siempre muchos equipos por su gran nivel, tiene un precio importante y no sé si un equipo va a venir a por él. Sería una pérdida importante para nosotros y espero que no se produzca".

No obstante, habrá que esperar hasta el cierre del mercado (5 de octubre) para ver qué pasa con Fekir, que tras llegar de la citación con Francia para jugar la Liga de Naciones ya está a las órdenes de Pellegrini, quien cuenta con él, pese a haber estado sin el jugador verdiblanco en muchos días de la pretemporada en Marbella, de cara al estreno liguero ante el Alavés: "Todos los partidos son iguales, ganando le da a uno mayor confianza. Ojalá partamos con un resultado positivo, que es lo que vamos a tener en la mente desde el primer encuentro ante el Alavés".

Para ello, el preparador chileno confía en que el Betis muestre la misma buena cara que en los amistosos disputados. "Los tres partidos de la pretemporada despejan un poco lo que queremos ser, un equipo que robe el balón en el campo contrario, con juego directo en los últimos metros, no tener posesión por tenerla, recuperar el balón lo más lejos posible de nuestra portería… Ser un equipo protagonista, ya veremos después cómo se van dando los resultados. Estamos expectantes por poder continuar lo que hicimos en la pretemporada", expresó Pellegrini.

El técnico explicó cómo es la comunicación con los jugadores para hacerles llegar a éstos la idea de juego que quiere desarrollar sobre el campo: "El domingo a las dos de la tarde lo vamos a ver. Tenemos buena comunicación en el plantel. He tenido una mecánica de juego definida con cosas puntuales, pero la capacidad técnica y calidad de los jugadores deciden los partidos. Hay una parte táctica y después tener variantes en relación al equipo que juega, pero no cambiamos la idea futbolística. Es un convencimiento a través del trabajo diario y el jugador lo va asimilando. Por suerte he tenido la fortuna de hacer buenas campañas y ojalá en el Betis sea igual que en los nueve años anteriores. Creo que a este partido llegamos bien dentro de lo que pudimos hacer en una pretemporada atípica con tres amistosos, pero los amistosos tienen que ser útiles y tuvimos un progreso. La idea futbolística la está asimilando el plantel. Estamos preparados para afrontar el primer partido de la mejor manera posible".

Uno de los aspectos clave para que el Betis tenga opciones de ganar en Vitoria será el intentar comenzar el campeonato mejorando las prestaciones defensivas con respecto al curso pasado con el objetivo de frenar la sangría de goles recibidos. A ello se refirió Pellegrini de la siguiente forma: "La parte defensiva hay muchas maneras de hacerla. Lo importante es defender como a mí me gusta jugar, que los defensores sepan cómo actuar en cada uno de los balones en riesgo. Hay rendimiento individual y un funcionamiento que el equipo ha ido adaptando. Si nos van a hacer dos goles cada tres partidos sería una cantidad bastante baja. Sería importante mantener ese promedio. Si nos hacen dos goles y hacemos nosotros tres estaremos felices. El equipo ha ido asimilando el trabajo defensivo tratando de recuperar el balón lo antes posible lejos de la portería".

En cuanto al presumible once inicial en casa del Alavés, el técnico del Betis indicó que aún está valorando ciertos aspectos antes de tomar la decisión final: "No solamente del portero, sino el resto del componente del primer once lo estamos decidiendo. Mañana o el día del partido veremos el once titular, estamos analizando por ahora una serie de conceptos en todos los puestos".

Por último, cuestionado de nuevo sobre cuál es el objetivo del Betis para esta temporada, Pellegrini volvió a insistir en que prefiere centrarse en trabajar partido a partido y sumar el mayor número de puntos posibles, fijándose exclusivamente en el encuentro de mañana ante el cuadro albiazul: "El equipo llega con una buena preparación dentro de una pretemporada corta, pero llega el equipo entero física y anímicamente para comenzar una nueva campaña con la intención y mentalización de poder ganar al Alavés y no estar pensando en lo que suceda al final de la temporada. Tenemos que tener mentalidad ganadora en cada partido y ojalá sea lo más alto posible. No tenemos objetivo previo, la realidad es domingo tras domingo".