Las dos fechas de compromisos internacionales han dejado en el Betis un debate que ya se produjo la pasada temporada y que sigue, de momento, abierto en ésta: la posición de William Carvalho.

El futbolista luso ha marcado en los encuentros de Portugal a domicilio ante Serbia (2-4) y frente a Lituania (1-5) jugando siempre como interior, mientras que en el cuadro verdiblanco, durante toda la temporada pasada (salvo en alguna excepción aislada) y en lo que va de ésta actúa de pivote, ya sea por delante de la defensa en 1-4-3-3 o formando pareja con Guardado en 1-4-4-2. Y una vez más se ha podido comprobar las buenas prestaciones que el ex jugador del Sporting Club de Portugal ofrece con su selección jugando en posiciones más adelantadas, con libertad, llegando al área y hasta marcando (aún no se ha estrenado en partido oficial como heliopolitano).

"Sé que William Carvalho está capacitado para jugar en cualquier posición: 6, 8 o 10. Llega con facilidad al área y recupera con facilidad", comentó Fernando Santos, seleccionador luso, en la rueda de prensa posterior al triunfo ante Lituania al ser cuestionado por el sitio en el que juega Carvalho, mientras que en el Betis lo sigue haciendo casi siempre de 5.

Un Betis que aguarda hoy al medio centro portugués y al resto de internacionales que faltan por llegar, ya que Mandi se entrenó con normalidad con el resto de compañeros en la sesión matinal de ayer en la ciudad deportiva. Un entrenamiento en el que Rubi empezó a preparar el encuentro ante el Getafe, donde una de las dudas de cara al once inicial está en saber por qué dibujo y por qué centro del campo apostará.

La entrada de Javi García podría provocar que Carvalho juegue por delante, de interior, con Canales ocupando el sitio de Guardado, baja por paternidad. Fekir actuaría de enganche y arriba estarían Joaquín y Loren, sin descartar la posibilidad de que el preparador verdiblanco, ante el carrusel de partidos que hay antes del próximo parón, decida rotar en la punta del ataque y dar entrada a Borja Iglesias, o bien apostar por el hecho de que jueguen los dos con el internacional galo por detrás, como se vio un buen rato en la segunda parte del encuentro ante el Leganés.

Otra opción es que Rubi decida jugar un 4-4-2 y ante la baja de Tello adelantar la posición de Pedraza para que Álex Moreno actúe de lateral y pueda debutar así como nuevo jugador del Betis. Por lo demás, Emerson apunta a que seguirá ocupando el puesto de lateral derecho y Mandi y Sidnei continuarán en el eje de la zaga, como ante los pepineros, donde Bartra fue suplente.

"Cuando supe que no sería titular sólo pensé en ponerme al mejor nivel cuanto antes. Me quise centrar en pensar que podía entrar a ayudar y si no en el siguiente partido ser titular. Puedo ayudar mucho al equipo. Hay que respetar las decisiones", comentó ayer el central en Onda Cero Sevilla, a la espera de volver a ser titular en un Betis donde Rubi dibuja con Carvalho.