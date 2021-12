Betis, del blindaje a Pellegrini a la consolidación de 'El Plan'

El Betis anunció el pasado martes la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2025. Sin duda una noticia muy positiva para los béticos, que han visto cómo el club verdiblanco ha atado al gran líder de un equipo que ha conectado con una afición que ha disfrutado de un sensacional año 2021 y que aguarda el próximo con una ilusión máxima.

Sin embargo, pocos detalles de la ampliación de contrato del chileno se han conocido hasta ahora, momento en el que el medio de comunicación chileno La Tercera los ha desvelado, algunos muy interesantes y que dejan claro el blindaje y el rápido movimiento que la entidad de La Palmera ha realizado para que el futuro del santiaguino siga estando en Heliópolis por muchos años.

En este sentido, según dicho medio del país natal de Pellegrini, la sintonía entre el entrenador y los dirigentes del Betis para la ampliación de contrato de 2023 a 2025 ha sido muy buena desde un primer momento, ajustándose el propio inquilino del banquillo bético a la realidad económica actual de un club heliopolitano que no quería que se alargara mucho en el tiempo el asunto de la renovación de contrato de su técnico ante el fuerte interés de conjuntos como el Everton, el Toronto (MLS) o la propia selección de Colombia, sin obviar nunca la opción de que Pellegrini pudiera entrenar pronto a la selección de su país.

Un detalle muy interesante que desveló La Tercera tiene que ver con las condiciones del nuevo contrato de Pellegrini. Éste firmó en julio de 2020 por tres temporadas con el Betis y una cláusula de 4 millones de euros como ventana de salida, que bajaba a la mitad al final de la presente temporada (2021-22). Y ahora, con la ampliación de contrato hasta 2025, ha pasado a ser de 5,5 millones de euros, cantidad que irá decreciendo a medida que vayan avanzando las temporadas. Y también cabe destacar el hecho de que los emolumentos de Pellegrini tras renovar no han subido sustancialmente, sino en base a una serie de incentivos, de objetivos deportivos importantes, como jugar la Liga de Campeones o ganar la Liga Europa, lo que reportaría al preparador bético una importante inyección económica a su salario.

El 'Ingeniero' se siente orgulloso de ver a los béticos identificados con el juego de su equipo

La ambición de Pellegrini a la hora de seguir luchando y peleando en el Betis por hacer cosas importantes sigue siendo máxima y su idea pasa ahora por consolidar en 2022 todo el excelente trabajo que junto a sus jugadores viene realizando desde el pasado curso, con la clasificación europea, y ahora ocupando la tercera plaza en la Liga, a la espera de ese play off contra el Zenit en febrero para lograr el pase a octavos y con la eliminatoria contra el Valladolid muy cerca, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Muy contento porque la verdad es que ha sido un año y medio tanto en el Betis como en la ciudad de Sevilla donde me han tratado maravillosamente bien, donde ha habido una buena sintonía con la afición. Un afición como sabemos masiva, exigente, rebelde, que creo que se ha visto interpretada a través del juego y los resultados en este equipo. Ha sido un año y medio que me gustó mucho. Prolongarlo más en el tiempo era poder consolidar un proyecto a largo plazo. Creo que hemos conseguido un compromiso total del plantel hacia un proyecto que se tiene que consolidar justamente en base a los resultados deportivos. Terminamos un año 2021 espectacular en las tres competencias. Además, tanto en la del año pasado como en la de este año, hemos sido un equipo muy competitivo, pero no nos tenemos que fijar en eso. Tenemos que consolidar todo eso en el primer semestre de 2022, que esperamos que sea tan bueno como el anterior", comentó Pellegrini en los medios oficiales explicando los motivos que lo han llevado a extender su vinculación con un Betis que ha encontrado en el entrenador nacido en Santiago de Chile al hombre adecuado en el banquillo para llevar la nave bética a buen puerto.

Además, con la renovación de Pellegrini y Canales ya realizadas, y la de Fekir también prevista para anunciarse pronto, el conjunto verdiblanco ata a sus principales pilares con el objetivo de seguir dando pasos importantes para crecer de verdad. "Yo creo que es fundamental crecer en base a aprender de los errores. El Betis tiene que ser una institución sólidamente estructurada no solamente en temas deportivos sino estructuralmente, en todo lo que es la parte formativa, de crecimiento de una actividad tan importante como es el fútbol. El Betis, con la cantidad de gente que está detrás de la institución, tiene un papel muy importante en la ciudad de Sevilla de seguir creciendo y dándole alegrías a tanta gente y seguir formando jugadores como ha sido tradicionalmente histórico en este club", agregó Pellegrini, al que el Betis ha blindado para la consolidación de El Plan.