Pellegrini: "La clave fue no haber hecho ese segundo gol"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ofreció una interesante rueda de prensa a la finalización del choque ante el Atlético de Madrid, que acabó en derrota verdiblanca.

Análisis de la derrota

"Se explica porque jugamos contra el Atlético, muy peligroso a la contra. Hicimos un extraordinario primer tiempo en ocasiones y empatamos, en dominio de posesión, llegada... El Atlético con un gol a favor tuvo sólo un contragolpe en el primer tiempo. Tuvimos el 2-1, era fundamental ponernos en ventaja y acusamos el tramo final del partido. Sentimos el esfuerzo de toda la semana y ellos pudieron hacer dos goles. Me quedo contento con lo que hizo el Betis en el primer tiempo".

Salida de la zona de Champions

"Los que están por encima son Atlético, Barcelona, Sevilla y Real Madrid. Estamos un punto abajo y quedan 33 en juego. Vamos a tratar de llegar lo más arriba en la tabla aunque estamos en tres competiciones. Ahora llega la Europa League y luego otra vez la Liga. Con 33 puntos en juego no quiere decir nada ahora que salgamos ahí".

El cansancio

"Desgraciadamente hicimos un excelente primer tiempo. En el segundo tiempo tuvimos posibilidades de ponernos 2-1. Todo hubiera cambiado. Fue clave el no hacer ese segundo gol. Cuando ellos hicieron el segundo sentimos el impacto de la semana ante un gran equipo, preciso a la contra. Ahora a descansar, pensar en la Europa League del miércoles".

¿Jugar la final de Copa merma las otras dos competiciones?

"No, tenemos un objetivo lejos, no cerca. Lo mejor es ser competitivo en estas dos competiciones que tenemos hasta el final de la Copa. Hasta el 1-2 estuvimos bien. Me quedo con esos 60 minutos que hicimos. Quizás el Atleti tiene la mejor plantilla de España. No pensamos en el 23 de abril, ahora en Europa y en llegar lo más arriba en la tabla. Nunca nos pusimos un objetivo y ya veremos al final de Liga dónde estamos".

Tres fallos de Víctor Ruiz

"En esto ganamos y perdemos todos. Me quedo conforme durante 60 minutos. Hay días peores para distintos jugadores, en las victorias y las derrotas son colectivamente".