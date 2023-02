Pellegrini: "Es el club el que debe contratar al director deportivo, no es mi tarea designar a nadie"

Otro tema importante que ha tratado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche es la salida de Antonio Cordón esta semana y la posible llegada de un nuevo director deportivo.

En este sentido, son varios nombres los que maneja el club verdiblanco, como es el caso de Ramón Planes, actual director general y de relaciones institucionales del Getafe, o la opción de Maro Husillos, que ya trabajó con Pellegrini en el Málaga y en el West Ham, amén de otras opciones dentro de una amplia lista a comandar la dirección deportiva verdiblanca.

"Ya di mi opinión de la salida de Antonio. Estaba un tanto indeciso sobre si continuar o no. Ahora, a tratar de suplir su ausencia. Yo desmiento categóricamente que haya yo incluido algún nombre. No es cierto, ya veremos el club con quién lo reemplaza. Hay que tratar de centrarse en la parte deportiva", ha dejado claro Pellegrini.

El chileno, además, ha sido muy tajante a la hora de señalar que es el club verdiblanco el que tendrá la última palabra en la elección del nuevo director deportivo: "He trabajado con muchos directores deportivos, la relación técnico-director deportivo es importante. No soy yo la persona encargada de contratar. Es el club el que debe contratar al director deportivo, en eso habrá alternativas, pero no es mi tarea designar a nadie ni dar nombres".