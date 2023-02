Pellegrini: "Estamos en una buen posición, pero aspiramos a seguir subiendo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de este viernes ante el Elche, tratando diferentes cuestiones.

Rui Silva y otras bajas

"Rui Silva tiene un pequeño edema, alguna molestia nada importante, pero no está para este partido. El mismo caso que Édgar, con una molestia muscular, y no está citado. Tampoco Sergio Canales, que está fuera, más Guido, que le toca una fecha de suspensión. El resto, todos disponibles".

Canales, tiempo y recambio

"Con Sergio hay que esperar una evolución. Normalmente son dos o tres semanas, ojalá antes. Estaba en buen nivel, pero hay un plantel encargado de sacar el partido adelante. En todos los partidos falta algún jugador y el plantel ha demostrado que es ejemplo para hacer rotaciones y mantener el rendimiento como equipo".

El Elche

"Para mí es bastante extraño que esté en esa posición. Tiene buenos jugadores. Hay muchos partidos en los que merecieron un mejor resultado. Tiene futbolistas bien dotados técnicamente y peligrosos en ataque. No hay que entrar al campo pensando en cómo está haciendo el Elche, sino en jugar nosotros de la mejor manera para puntuar. Al Villarreal le ganaron y el Espanyol ganó en último minuto".

Ayoze

"Ha tenido poco tiempo con nosotros. Creo que hizo un buen partido. El penalti se lo hacen a él en una buena jugada. Va a seguir aumentando su rendimiento y ver a con qué equipo comenzamos".

Partido importante

"Muy importante sumar tres puntos más. Hay que intentar sumar en la medida de que hagamos las cosas bien. No pensamos en el Madrid ni en la Europa League, sólo sumar tres puntos más. Ya veremos lo que hacen nuestros rivales de arriba y de abajo. Tenemos que estar centrados en los partidos y no buscando objetivos finales".

Victoria importante ante el Valladolid

"No sé si la palabra es aliviado. Cuando uno pierde dos partidos seguidos no quiere seguir perdiendo. Que si bien los resultados no habían sido buenos, yo no veía el nivel de juego tan dramático. Lo demostramos con el partido que jugamos. Fue una semana emocionalmente fuerte, con Barcelona y Osasuna, nos afectó. Perdimos puntos con el Celta, pero analizando de forma global seguimos en una muy buena posición y aspirando a seguir subiendo".

Borja iglesias

"Ya se entrenó esta semana con normalidad. Mañana usará una férula. Pero en términos generales entrenó bien, sin problemas".

Baja de Guido y Paul

"La respuesta de Guido es la misma que la de Canales, el equipo ha sabido responder y al que le toque reemplazar a Guido debe estar a un buen nivel. Paul ya está recuperado y está dentro de la lista de los citados".

¿Firma acabar así la Liga?

"Uno tiene que tratar de ir mejorando. Luego hay una realidad económica. Hay instituciones más fuertes. Estando en una posición buena, jugando dos veces seguidas en Europa y clasificarte una tercera vez sería bueno. A ver hasta dónde seguimos, no hemos terminado la Europa Legue y hay objetivos a futuro importantes para estar centrados".

¿Falta pólvora arriba?

"Hemos generado una buena cantidad de ocasiones. El volumen ofensivo lo hemos recuperado, falta precisión y calma en las últimas jugadas. Éramos la segunda mejor defensa del campeonato y ahora encajamos una mayor cantidad de goles. Lo que se desarma hay que arreglarlo. Muchas cosas no tienen justificaciones en el fútbol. Hemos recuperado ya un poco la regularidad. Sólo en el último partido nos hicieron un gol. Ojalá seamos lo más parejo y estables posible de aquí al final del campeonato".