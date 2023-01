Pellegrini y la ausencia de gol: "Falta mejorar en el último tercio para finiquitar"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha tratado en rueda de prensa la situación de la falta de gol del Betis en la presente temporada con respecto a la anterior. El chileno ha tratado diferentes aspectos de cara a la cita ante el Getafe, de la cual espera salir victorioso.

Falta de gol

"Reflejé el otro día lo que son las estadísticas. Hay una cierta relación en cuanto a las distintas temporadas. Hemos mejorado mucho defensivamente, pero llevamos diez u once menos goles que el año pasado. Nabil menos de la mitad de partidos jugados, la lesión de Juanmi… Se ha perdido ese gol directo que son momentos del fútbol. En ese aspecto no creo que sea un problema futbolístico, pero es un problema que tratamos de seguir abarcando. Seguimos haciendo oportunidades, hemos quedado eliminados pero con un gran Ter Stegen, tuvimos ante Osasuna ocasiones que no concretamos. Falta mejorar el último tercio para finiquitar".

Getafe

"Considero siempre importante ganar todos los partidos. En la Liga en los últimos partidos ganamos, empatamos y hemos perdido. No creo que la dinámica del equipo sea mala. Intentamos mejorar y que ojalá podamos retomar senda del triunfo ganando fuera contra el Getafe".

¿Qué Getafe espera?

"La dinámica de los equipos les sucede a todos durante la temporada. Es un buen equipo, con buenos jugadores y un técnico que mantuvo bien el año pasado al equipo. No va ser un partido fácil. Ir de jugar de visitante contra equipos de abajo en la tabla se juegan los tres puntos es complicado. Tenemos que hacer un partido completo para puntuar. Nuestra dinámica no es negativa. El año pasado acabamos la primera vuelta con 33 puntos y ahora podemos sumar hasta 34 al quedar seis puntos en juego".

Varias temporadas sin marcar en Getafe

"No creo que en este tipo de cosas. La primera temporada jugamos muy mal. La segunda fue un partido equilibrado y ojalá mañana podamos ganar los tres puntos".

Mejorar prestaciones en Getafe con respecto al Espanyol

"Esperemos que sí. El partido ante el Espanyol fue en una semana bastante fuerte, con quedarnos fuera de dos competiciones. Intentamos recuperarnos lo mejor posible, fue un partido equilibrado en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy plano, no tuvimos la dinámica adecuada. La única manera es demostrarlo en el campo, hacer un partido completo y ganar".

Tres puntos de mañana

"Todos los tres puntos de cada partido de la temporada son los más valiosos. Las dos últimas veces entramos en Europa por un punto. Cada partido es decisivo. Hay que jugarlos como una final. Es un momento complicado por las eliminaciones, pero en la Liga estamos vivos y hay que demostrarlo en el campo".

Willian José

"Más que hablar de rendimientos personales, el año pasado hasta 13 jugadores distintos hicieron goles. No es un problema de un nombre en particular, sino de un concepto en general".