Betis, Pellegrini quiere más

Manuel Pellegrini se ha convertido por méritos propios en el gran referente del Betis. Su exigencia y ambición, dentro de esa mentalidad de élite que atesora por su experiencia como hombre de fútbol en los banquillos, han sido claves para sacar el máximo provecho a sus pupilos de cara a conseguir la vuelta a Europa, pero el Ingeniero quiere más y más. Es inconformista y quiere pelear y competir, con ese gen ganador que lo acompaña, la próxima temporada en los tres frentes que disputarán los de Heliópolis (Liga, Liga Europa y Copa del Rey), como expresó ayer en las intervenciones que realizó en diferentes emisoras de radio sevillanas.

"Lo primero que debemos tener en cuenta es que la próxima temporada será más complicada que la que acaba de terminar porque jugamos tres competencias y una de ellas es muy exigente, la Liga Europa. El Betis no puede jugar la UEFA como si fuera un bochorno, por lo que necesitamos un equipo mejor y más competitivo. El próximo año llegaremos un viernes a las doce de la mañana y el domingo hay que competir a muerte en la Liga. Las exigencias son mayores y yo quiero jugar la Liga Europa para ganarla, sin dejar de competir en la Liga, donde no puedes descuidarte", expresó Pellegrini en un mensaje muy ambicioso.

El chileno entiende la situación económica del Betis, pero dentro de ella aspira a lo máximo a la hora de confeccionar un plantel que espera dé un salto de calidad de cara al próximo curso: "Hay una realidad económica del club, pero necesitamos futbolistas expertos. A coste cero y vendiendo jugadores será muy complicado. Estamos trabajando en diversas vías porque a veces los equipos que están en tres competencias tienen problemas en la Liga. Debemos tener 25 jugadores competitivos. El Betis tiene una realidad económica y hay una serie de reglamentaciones y obligaciones con la masa salarial y la Liga, pero mi idea es tener el mejor plantel posible. Sin dar nombres propios es evidente de que si viene una muy buena oferta por jugadores como Fekir o Canales la entidad está obligada a escucharla y afrontarla. Y todo ello pensando en las necesidades que tiene el plantel y la opción de reinvertir en la propia plantilla. Ya se han ido dos jugadores, Emerson y Mandi, por lo que hay que fichar a buenos jugadores. Es difícil encontrar jugadores buenos, bonitos y baratos en el mercado".

Exigente "Vamos a jugar tres competiciones y el Betis no puede jugar la UEFA como si fuera un bochorno"

Cuestionado por el hecho de que el Betis no se resienta la próxima temporada al jugar tres competiciones, como ha pasado casi siempre a lo largo de su historia cuando ha jugado en Europa, Pellegrini expresaba su sentir al respecto: "Yo no creo que sea el talón de Aquiles solamente del Betis. Cuando se da un paso hacia competencias más grandes europeas, eso tiene que ir de la mano de un presupuesto mayor. El Villarreal, la Real Sociedad o los cuatro equipos grandes que están arriba peleando tienen presupuestos bastante más grandes. Hay una realidad que uno tiene que entenderla y el problema del Betis es que la popularidad es más grande que la de todos esos equipos o al menos equivalente con la de Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, todos los que pelean arriba. El hincha es exigente y hay que tratar de darle las mayores satisfacciones posibles dentro de una realidad que no se puede sustraer".

Carácter ganador "Hay una realidad económica, pero debemos tener 25 jugadores muy competitivos"

Analizando la recién finalizada temporada, el preparador verdiblanco tenía claro que el Betis tenía que cortar su racha de goles en contra para aspirar a Europa: "Por supuesto que concediendo 32 goles en la primera vuelta es muy difícil conseguir logros. Concediendo 60 como han sido casi todas las últimas temporadas también es casi imposible, alguna vez se podrá hacer, pero las estadísticas son para sacar información y pasamos de ser la última defensa, con 32 goles en los primeros partidos, a tener 18 en la segunda vuelta. Pasamos de casi dos goles por partido a menos de un gol. Si un equipo quiere aspirar a competencias europeas y estar entre los seis primeros es muy difícil si concede más de un gol por partido".

Afición "El hincha del Betis es exigente y hay que darle las mayores satisfacciones posibles"

Por último, Pellegrini resaltó el excelente trabajo de sus jugadores para lograr el objetivo: "Uno como técnico tiene que exigirle a los jugadores la capacidad que uno sabe que tienen. Además, había un consenso de grupo de que la temporada anterior no habían estado a la altura. En ese aspecto es una doble superación, mejorar lo del año anterior y aspirar a objetivos que a comienzo de la temporada nadie esperaba. Se pudieron superar los momentos negativos a través del trabajo, del esfuerzo y del compromiso".