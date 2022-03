Pellegrini: "Merecimos haber llegado a los penaltis"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado en sala de prensa la eliminación de su equipo en la Liga Europa y lo que resta en el final de la temporada.

Orgullo

"El empate fue muy doloroso. Creo que con el partido que hemos hecho, especialmente en los últimos 30 minutos merecíamos llegar a los penaltis. Estamos amargados, queríamos continuar en Europa League. Allí nos dejaron vivos y buscamos el partido desde el comienzo. Igualamos el marcador, pero en esa acción final empataron el partido y se clasificaron también con merecimiento".

Competir

"No creo que nos haya faltado nada. Jugamos ante un buen equipo que venía con marcador favorable. Ese partido quizás pudimos jugarlo mejor, pero igualamos hoy día. Todos queríamos seguir en la Europa League. Jugamos diez partidos, nos hubiera gustado seguir a cuartos, pero todo tienen cosas positivas y negativas. Terminar de jugar jueves por la noche o viernes nos podría pasar factura en Liga. La preparación de la Liga y la final de la Copa va a ser más normal y fluida".

Gol del Eintracht

"No he visto la repetición todavía. Hay árbitro y un VAR y estimaron que no hay falta y no hay nada que hacer. En términos generales, contento con lo que hizo el equipo, peor no se dio para los penaltis".

Vestuario, estado anímico

"El vestuario está afectado. Tuvimos todo para continuar en este torneo. La amargura se ve compensada en el sentido de seguir disputando la Liga en igualdad de condiciones con otros rivales en cuanto a descanso y preparación. En 40 días jugamos 14 partidos. Ahora vamos tener un par de semanas normales para disputar los partidos en condiciones físicas buenas los domingos y preparar bien la Copa del Rey. Nos vamos con la cabeza arriba. Salimos eliminados, pero tenemos dos competiciones más para seguir peleando por cosas importantes".

Estado físico de Fekir

"Tuvimos que hacer cambios como el de Miranda, que se resintió del tobillo. Fekir está con una contractura. Hizo lo posible por continuar, pero no pudo moverse y pidió el cambio. Nabil tiene dos partidos de sanción, a ver cómo se recupera Juan".

Futuro en lo que queda de temporada

"El futuro nunca se puede saber. Lo que sí tengo claro es que llevamos 15 meses compitiendo a un nivel importante que nos clasificó el año pasado a Europa League. Este año también estamos compitiendo muy bien. Si bien tenemos una sensación de amargura, hay un camino recorrido que no se pierde. De eso están orgulloso los béticos. Falta la Liga y la final de Copa. Vamos a intentar acabar la temporada de la mejor manera".