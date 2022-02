Pellegrini: "Hay que celebrarlo con mesura y seguir aspirando a más"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se mostraba contento por el pase a semifinales, pero siempre con mesura. Sin euforia y pensando ya en el compromiso ante el Villarreal.

¿La noche más feliz en el Betis?

"Muy feliz de estar en semifinales de Copa. Pero cuando se gana hay que saberlo celebrar con mesura, con mucha ambición, pero no creo que pasar a semifinales sea la noche más importante. Hay que seguir luchando y aspirando a más".

Eficacia

"Me hace pensar que tenemos que jugar unas semifinales y ya es un logro con respecto a la temporada pasada, pues nos eliminó el Athletic al final por penaltis. La eficacia es importante, generamos ocasiones, pero este equipo lo viene demostrando desde enero del año pasado con una regularidad importante. Queremos seguir aspirando a todo lo que se pueda y ahora no miramos más allá, sino al Villarreal".

Plantilla comprometida

"Es el gran mérito del plantel, todos involucrados. Me quedo contento por la actuación del equipo ante un gran rival. Me deja contento ese compromiso que tiene el plantel. Tenemos que mantener esto ahora. Para estar en tres campeonatos la exigencia mental y física es alta, y para eso es clave el compromiso del plantel. No quisimos arriesgar a Guido ni Pezzella, la gente no lo entiende pero la respuesta está en el compromiso de la gente que juega".

Equilibrio en el juego bético

"Todos participamos en la recuperación del balón. La parte defensiva el equipo ha mejorado. El equipo cambia rápido, cuando tenemos el balón y cuando salimos al ataque".

Parada de Rui Silva

"Fue una gran parada. Entramos poco concentrados. La ocasión decisiva de Rui Silva fue clave y la de Remiro a Fekir antes del descanso, también".

Ocho goles a la Real en dos partidos

"Es cierto que le hemos hecho ocho goles en dos partido, pero sigue siendo un rival directo en la Liga. los equipos de alrededor nuestro se reforzaron bien y no podemos descuidarnos en la Liga. Hay que mostrar la misma ambición que ahora. Es un momento de alegría pero no de euforia, queda terminar la campaña que es lo importante".