Pellegrini: "Necesitamos completar el plantel y no debilitarlo con ninguna salida"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el triunfo ante Osasuna.

Competitivo

"Primero muy contento con el triunfo y los tres puntos. Rival difícil que había ganado sus dos partidos anteriores. Tiene un juego definido. Hay que estar aplicados los 90 minutos para que no te creen ocasiones. Lo hicimos bien y con diez jugadores estuvimos agresivos y aplicado y no nos crearon ocasiones. Hay que saber defender y atacar y ser un equipo completo. Este equipo ha mejorado mucho en el aspecto defensivo. Hay que ganar teniendo aplicaciones defensivas. Ofensivamente tuvimos algunas acciones para haber marcado, pero no siempre se puede sacar diferencia por más de un gol. No hemos marcado y hemos sabido defender y más con un hombre menos".

Dar un salto este año

"Primero creo que el tener 9 puntos de 9 es muy importante. A pesar de todas las dificultades en este comienzo de temporada tan extraño y absurdo sin jugadores tuvimos algunos jugadores más. Ya hoy teníamos una banca con alternativas. Nos quedan dos jugadores todavía como Bravo y Willian José. Tenemos que tener un plantel muy fuerte donde ellos se auto potencian en los entrenamientos y partidos. Al igual que la temporada pasada hay que ganar el próximo partido. Nos viene ya la última semana normal antes de tantos partidos. Necesitamos reforzar el plantel y no debilitarlo con ninguna salida".

Idea

"Los rendimientos individuales de los jugadores es muy importante. Este es un grupo que se auto exige mucho. Después viene el espíritu de equipo, que siempre eso marca la diferencia. Eso lo ve uno en los entrenamientos".

Pezzella

"Me cuesta analizarla porque estoy al lado contrario. No sé. Me pareció que hubo un codazo a Canales y pudo ser expulsión, pero están el VAR y el árbitro. Debemos dejar al árbitro. Yo no me metería mucho en ese aspecto. Con diez aguantamos con orden y eso es lo que me interesa a mí como equipo".

William Carvalho

"Mi opinión sobre el aspecto general siempre la repito. Si hay una venta importante si puede sacar el club beneficio se tiene que analizar. Si es por ahorrarse el sueldo no podemos bajar la calidad. Va depender de las aspiraciones. Fue muy exigente con él y está en un nivel que está de acuerdo a las aspiraciones del Betis. Esperamos que se quede con nosotros".

Luiz Felipe y Luiz Henrique

"Difícil de evaluar sobre todo a Luiz Henrique porque nos quedamos con uno menos y tuvo que trabajar en defensa. Luiz Felipe tuvo experiencia en Europa de cinco años y los vimos desde el primer entrenamiento, responde bien".

¿Bravo y Willian José sin salidas?

"No me aseguraban nada. Yo doy mi opinión, para ser un equipo competitivo necesito a esos jugadores. Ojalá sigamos potenciándonos y entregar a la hinchada del Betis lo que espera de este equipo".