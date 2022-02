Pellegrini y el arte de las rotaciones

El calendario no da tregua al Betis. La presencia en las tres competiciones acumula los esfuerzos al equipo bético en este tramo de la temporada, lo que obliga a Manuel Pellegrini a manejarse en el arte de las rotaciones para afrontar cada partido en las mejores condiciones. La visita al Levante inicia una nueva secuencia para los verdiblancos, que luego visitarán al Zenit en San Petersburgo y acabarán la semana recibiendo al Mallorca en el Benito Villamarín, con lo que el técnico chileno debe elegir las piezas adecuadas para cada momento.

Con todo, Pellegrini no quiere confianzas en la visita al Ciutat de València. La condición de colista del Levante, que sólo ha ganado un partido en esta Liga y que aparece desahuciado en la tabla, no es óbice para que el técnico haya advertido al equipo de que se encontrará a un rival herido y con ganas de congraciarse con sus aficionados. Aunque el chileno tiene previsto realizar rotaciones, algunas obligadas también por las situaciones propias de la competición, sí pondrá en liza un once reconocible y con varios jugadores de los considerados ahora mismo titulares.

Si ante el Villarreal la pasada semana, la alineación estuvo muy condicionada por la ida de la semifinal copera ante el Rayo, la visita al Zenit sí se deja más en un segundo plano a la hora de decidir un once que tratará de buscar los tres puntos ante el Levante. Eso sí, el entrenamiento de hoy en la ciudad deportiva, el último antes de desplazarse por la tarde hacia Valencia, determinará la recuperación física de jugadores que acabaron muy cansados el miércoles, y será decisivo en la elección final del entrenador.

Los parámetros físicos y médicos son muy tenidos en cuenta por el cuerpo técnico a la hora de tomar sus decisiones, sobre todo en un tramo del calendario en el que el Betis disputará al menos nueve partidos en los próximos 35 días, que incluso podrían ser dos más si logra clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa.

Antes de que acabe febrero, el cuadro verdiblanco debe jugar en la Liga ante el Levante (mañana), el Mallorca (domingo 20, 18:30) y el Sevilla (domingo 27, 16:15), y ante el Zenit en la Liga Europa (jueves 17, 18:45; jueves 24, 21:00). El mes de marzo se iniciará con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano (jueves 3, 21:00), y luego tiene compromisos ligueros ante el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín (domingo 6, 21:00), Athletic Club también en Heliópolis, todavía sin horario pero fijado para el fin de semana del 13 de marzo, y Celta, en Balaídos una semana después y justo antes del próximo parón por los compromisos de selecciones. Además, si eliminase al Zenit, los octavos de final se disputarían los jueves 10 y 17 de marzo.

Estas circunstancias provocan que Pellegrini necesite dosificar los esfuerzos de su plantilla, aunque el duelo del Levante ha sido considerado como absolutamente prioritario para seguir defendiendo esa tercera plaza en la clasificación liguera.

Sí tendrá muy complicado Pellegrini contar con Juanmi, el máximo goleador del equipo, y que se ausentó ayer en el entrenamiento. El de Coín, máximo goleador del equipo en esta temporada, se sumó a las ausencias de Martín Montoya, lesionado de larga duración tras su paso por el quirófano, Claudio Bravo, que continúa recuperándose de la dolencia muscular que sufrió con la selección chilena, Camarasa, que también sigue al margen tras sus últimos problemas físicos, Joaquín y Canales, que dieron positivo por Covid-19 y están a la espera de un test negativo que les permita incorporarse al grupo.