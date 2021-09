Pellegrini: "Estamos en el camino correcto"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo con Osasuna, en la que ha vuelto a mostrarse satisfecho con el rendimiento de su equipo. El chileno sí confía en corregir los errores individuales que han costado puntos, a la vez que ha advertido de que esta temporada es más complicada que la anterior.

"Quedamos amargados por el resultado, jugamos con un jugador menos y del tema arbitral no me refiero. Me queda el convencimiento de que el equipo está en el camino correcto, ganamos dos partidos de tres y empatamos otro. Hay que seguir mejorando los errores, que como todos los humanos se cometen, y seguir tratando de sumar puntos en la Liga", ha señalado Pellegrini, que ha ahondado en esas sensaciones del equipo: "Estamos todos contentos con el rendimiento, también con el del día de Granada, que viene de empatarle al Barcelona e hicimos un partido muy completo. Hay que evitar errores puntuales, como penales o expulsiones, evitar errores evitables, para mantener la misma línea y tener más precisión al final. Todo en el fútbol tiene etapas, no me gustaban las ocasiones que nos creaban, hemos mejorado mucho en eso, ahora hay que tratar de tener más calma para definir. Son momentos puntuales, hay que tratar de afianzarse en lo que estamos haciendo".

También se ha referido Pellegrini a la jugada de Pezzella. "Fue a por el balón no con intención de hacer daño, llegó al balón y le agarró el taco, pero también golpea el balón. La consecuencia fue grande, se hizo un efecto de sangre, el árbitro lo estimó para amarilla, a mí me parece de amarilla. Con la consecuencia también podía ser expulsado. Es diferente cuando un jugador va fuerte a hacer daño. Por una décima de segundo el tacó entró en la tibia. Las declaraciones del jugador del Espanyol avalan que fue una acción de juego. No vi nunca una mala intención", ha comentado el técnico, que tampoco ha querido valorar la protección de Aleix Vidal: "No sabemos cómo van protegido los jugadores, es un jugador de mucha experiencia, y dice que siempre ha jugado con eso y nunca le ha pasado nada. Los hinchas de los equipos van a ser siempre los hinchas de los equipos".

Osasuna

"Es un muy buen equipo, una campaña extraña, comenzó empatando los dos primeros partidos, le costó hacer goles, pero tiene un volumen importante y una intensidad que lo hace difícil sobre todo en su campo. Creen mucho en lo que hacen, lo hacen en volumen, en cantidad, hacen un fútbol muy directo".

Rodri

"Es un jugador joven, como Paul, Rober, Aitor, es un puesto complicado en este plantel, tenemos muchas alternativas. Ha aprovechado su oportunidad, tiene que demostrar esa vitalidad, esa energía que lo hace progresar en esta profesión. Tiene que cosas que mejorar en cada entrenamiento".

Fekir

"Lo más importantes es que el equipo esté en un buen momento, se hacen con las individualidades en un alto nivel. Ha ido cambiando su juego, más cerca del área. Siempre tiene marcas encima. Le gusta tener el balón, ha ido alternando su juego, mejorando sus aproximaciones al área. Por su capacidad técnica tiene que hacer goles, las dos últimas temporadas no las hizo, pero en ésta está teniendo muchas ocasiones".

Guido como central

"En ese partido, a pesar de todas las ocasiones que tuvimos, que pudimos liquidar, tuvimos mala suerte en las lesiones. La de Víctor, perdimos una ventana, la segunda con Willian que no pudo continuar. Cuando se produjo la lesión no tuvimos más cambios, Guido se pasó atrás, es el que más podía cumplir esa función de los que estaban en el campo. Vamos a analizar cuál es la mejor opción para este partido".

Portería

"No hay alternancia, Claudio llegó tarde, hico pretemporada más larga, llegó 6 días antes del campeonato. Jugó Rui, respondió muy bien, ahora jugó Claudio. Tenemos 25 jugadores más los juveniles y tenemos que sacar los tres competiciones. Está jugando Claudio, no por un problema de rendimiento de Rui. La portería está bien cubierta, y jugará el que estimemos que es mejor para cada partido".

Halagos

"Me siento muy querido y valorado por los hinchas, pero los que mandan son los jugadores. Estar en tres competiciones va a ser mucho más difícil que el año anterior. La UEFA es motivadora pero muy desgastadora, en menos de 48 horas hay que jugar el partido siguiente. Ojalá podamos llevar el nivel en las tres competencias como el año pasado, yo aporto pero el mérito es de los jugadores en el campo".