El Betis de Pellegrini se desnuda sin que se lo pidan

Veinte minutos duró el Betis en pie ante el pujante y recio Granada de Diego Martínez. Los que tardó Roberto Soldado en hacer dos goles y adelantar la sentencia del partido. Quedaban por delante más de 70 minutos, pero la sensación que flotaba en el Nuevo Los Cármenes es que todo se había decidido demasiado pronto. Los temores, bien fundados, de que la debilidad defensiva volviera a pesar mucho más de la calidad ofensiva de algunas de sus piezas volvieron a quedar más que justificados, y los verdiblancos siguen como el equipo con más derrotas de la Liga junto con Osasuna (8) y, de largo, como el que más goles ha encajado (26).

Hay que tener la vista muy aguda para comprobar que hubo contacto, y suficiente, de Guido Rodríguez sobre el delantero Luis Suárez en la acción del penalti que tumbó de nuevo las ilusiones béticas. Corría el minuto 10 y la falta de tensión defensiva de los heliopolitanos dio con el colombiano dispuesto a engatillar cerca de Joel Robles. Guido metió la pierna por detrás y el granadinista no llegó a golpear de lleno. La típica jugada en la que el defensor está vendido y parece que la suerte está echada. Eso le pareció al VAR, que no quiso desdecir al colegiado, el murciano Sánchez Martínez. Soldado, que no tiraba su primer penalti en Primera, golpeó fuerte y arriba. Imposible para Joel.

Todo hubiera sido muy diferente, o quizás no, si Sanabria hubiera acertado en el primer acercamiento del Betis, que fue acaso el más vistoso. Una combinación por la izquierda de Rodri con Miranda acabó con un malintencionado centro del segundo. Sanabria se adelantó a su par en el primer palo y cruzó un testarazo que envió fuera el cuero por poco.

La puesta en escena fue prometedora, como tantas otras veces en este Betis de Manuel Pellegrini que, sin embargo, acaba muy pronto desnudándose casi sin que se lo pidan, como los protagonistas de aquellas películas codificadas del Canal Plus de los fines de semana a medianoche, ¿las recuerdan?

Porque el Granada ya estaba bien contento con esa ventaja a los diez minutos. El plan era perfecto para que Diego Martínez sembrara de pequeñas trampas la yerba con Luis Milla, Gonalons y Yangel desatados. Pero la defensa bética es bien dadivosa y todo el equipo se quedó definitivamente en cueros en una pelota corrida de Yangel Herrera, de derecha a izquierda, al segundo palo, donde entraba con su galope de velocista Machís. Bartra, en su empeño de cortar, dejó el balón suelto. Joel Robles, que había salido, fue a anticiparse con desesperación, pero Roberto Soldado –tampoco era el primer corte apurado de un central que adivinaba en Primera– llegó el primero. Tuvo fortuna en su tiro, que tocó el portero, pero fue gol, que es lo que cuenta, y de repente el Granada se encontró con un tesoro que ni pensado cuando aún no se había consumido el primer cuarto de partido.

De nada le sirvió a Manuel Pellegrini inyectar la sangre fresca y el hambre de triunfo que tienen Aitor Ruibal y Rodri para responder al trabajo estajanovista de los centrocampistas nazaríes. De nada le sirvió a Fekir su voluntad de liderar al grupo y guiarlo con esa luz especial que emana de su fútbol. Ese 2-0 sonó a sentencia prematura para todo el mundo salvo para la mayoría de los que vestían esa equipación que, en un gesto de involuntaria ironía, estaba inspirada en aquel Betis de Lorenzo Serra, el de la 96-97, que aunaba el colmillo del actual Granada con una calidad mucho más palpable que la que se le presupone a la actual plantilla verdiblanca.

Desde el 2-0 hasta el intermedio, los anfitriones entregaron gustosos la pelota al Betis y se pertrecharon con el orden y seguridad que acostumbran bajo el mando de Diego Martínez. Sólo flaquearon en un marcaje a balón parado en uno de los primeros saques de esquina que botó Fekir desde la derecha. William Carvalho cabeceó desde muy cerca, con todo a favor, con Rui Silva rezando, pero la envió alta (22’).

Hasta seis saques de esquina sacó el Betis en la primera mitad, además de varias faltas colgadas al corazón del área. Ya no hubo noticias de Sanabria, mientras los centrales locales, Domingos Duarte y sobre todo Germán, emergían para despejar cualquier atisbo de peligro.

No jugó mal el Betis en esta fase de dominio consentido. Y quizás fue hasta mala noticia: ni con un buen son fueron capaces de rebelarse ante el negro destino. Al menos, incomodó al Granada con Rodri en zonas interiores, ofreciéndose para descargar el juego hacia las zonas más descongestionadas, y con Aitor Ruibal arrancando la moto desde la banda derecha hacia dentro. En uno de sus escarceos, Sanabria la tuvo a la media vuelta, sin mucho ángulo, y chutó alto (25’).

Pudo abrir una insospechada puerta el Betis en una imprudente defensa de Machís a la penetración de Fekir en el área desde la derecha. Se cruzó el venezolano con demasiado ímpetu, buscando más el contacto con el francés que el balón, pero Sánchez Martínez no pitó. Y el VAR no lo llamó a recapacitar, como suele pasar (43’).

Pellegrini sorprendió con sus dos primeros cambios: sacó del campo a Guido, amonestado desde el penalti, y a Ruibal. Por ellos, Tello a la izquierda –Rodri se ubicó en el medio definitivamente– y Juanmi a la derecha. Poco cambió el decorado. Tello soltó un tiro duro pero centrado a las manos de Rui Silva (56’), diez minutos antes de que Fekir la cruzara demasiado. El francés se erigió en organizador, sobre todo en la última media hora, cuando Loren entró por Rodri y Borja por Sanabria.

Ese último tercio de partido describió a un Betis muy ofensivo, en cualquiera de las dos acepciones más conocidas del término. Un Betis en cueros.