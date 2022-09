El plan del Betis previsto por el parón del Mundial

El fútbol regresará este próximo fin de semana tras el parón por los partidos internacionales y no se volverá a detener hasta el 9 de noviembre, cuando se dispute la última jornada de Liga antes del descanso obligatorio por el Mundial de Catar.

Llegará entonces un periodo sin competiciones que los clubes tendrán que aprovechar para mantener el nivel competitivo, y en el caso del Betis, el boceto del plan previsto para ese largo período de tiempo sin jugar está elaborado, como desveló ayer su director deportivo, Antonio Cordón, en los medios oficiales: "Hay que hacer muchas cosas. Modificar vestuarios, instalaciones, cambio de césped... Es cierto que son muchos días. Tenemos pensados disputar una serie de partidos amistosos nada más acabar. Luego daremos unos días de vacaciones y después nos incorporamos otro vez para el partido del día 31 (ante el Athletic en Heliópolis)".

Enero "Juanmi va a ser nuestro fichaje estrella en el mercado de invierno, ya ha empezado a trabajar"

Además, el extremeño espera con muchas ganas la vuelta al equipo de Juanmi, una vez concluya la cita catarí y regrese la competición para el final del año y el inicio del nuevo: "Lo tenemos ya desde la semana pasada trabajando. Se operó y rápidamente empezó a trabajar. Cada día es un día menos. Después del Mundial lo tendremos otra vez. Hay que ser positivos. Será nuestro fichaje estrella en el mercado de invierno".

Por otro lado, en cuanto al trabajo de planificación hecho en verano, Cordón se congratuló de haber podido mantener el bloque que hizo el Betis campeón de Copa: "Siempre es algo que venimos diciendo. Una vez que tienes un bloque, con unos jugadores involucrados con el club y con el proyecto del equipo, contentos con su profesionalidad, a partir de ahí son pequeños retoques. Es fundamental que las cosas que hagamos sean muy específicas y determinadas, donde haya una necesidad, cubrirla, y eso hacemos en cada mercado".

Idea "Una vez que tienes un bloque, hay que hacer pequeños retoques; eso hacemos en cada mercado"

"Estoy contento por el crecimiento del club. Todo el mundo habla de planificación en cuestión de fichajes, pero la planificación es la estructura del club, que el club siga creciendo a nivel de todo: mentalidad, gestión y equilibrio. Sé la importancia que tiene para todo el mundo el tema de las incorporaciones, altas y bajas, pero eso es lo cotidiano en ciertas épocas del año. Luego hay que estar trabajando en muchas otras cuestiones. El club no se detiene, siempre hay que trabajar en positivo. Ésa es la principal ilusión que tenemos cada día cada trabajador en el club", añadió al respecto el director deportivo heliopolitano, que también analizó el caso en particular de la salida de Bartra: "Al final ha habido ofertas por bastantes jugadores del Betis, pero no las consideramos adecuadas. El mercado estaba a la baja. Al final, cuando llegan las ofertas dependen de muchas situaciones: de los agentes, de tu club, del otro club, del jugador... Muchos parámetros se tienen que alinear. Nuestra idea era mantener el grupo siempre. En el caso de Bartra sí se pusieron de acuerdo todas las partes y se produjo esta situación y todos felices. No estamos en disposición de malvender. No teníamos esa necesidad".

Pensamiento "La ilusión, el hambre y el compromiso son tres cosas que tenemos que conservarlas siempre"

Cuestionado por esa ilusión de pelear por jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, Cordón se mostró cauto y centrado en mantener la línea de ir paso a paso: "Nosotros tenemos que ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Puedes tener una lesión, el estado de ánimo de un jugador... Cada día que pasa un entrenamiento ha pasado un reto más. Vamos con esta vorágine, plantearse objetivos a tantos meses me produce escalofríos. Mejor tranquilos y hacer las cosas bien. Tenemos que tener ilusiones altas, y la mía es ganar el próximo partido en Vigo".

Una ambición máxima en uno de los responsables de la dirección deportiva del Betis, que confía en que el equipo verdiblanco mantenga su carácter competitivo en todo momento para lograr cotas importantes al final de la temporada: "Lo que queremos todos es ver a nuestro equipo y verlo ganar, pero verlo cómo afronta cada partido, con esa ilusión, ese compromiso y el hambre con el que lo afronta. Esas tres cosas tenemos que conservarlas y vamos a seguir dando muchas alegrías".