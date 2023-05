El primer día de Planes en el Betis

Ramón Planes ha vivido este martes su primer día en el Betis. Una jornada en la que mantuvo su primera toma de contacto con Manuel Pellegrini y el resto del cuerpo técnico, y los futbolistas, en la charla matinal previa al comienzo del entrenamiento en la ciudad deportiva.

Arropado en todo momento por el CEO, Ramón Alarcón, y el Team Manager, Alexis Trujillo, el ilerdense pudo dialogar unos minutos con el chileno y los jugadores, teniendo una grata impresión: "Sensaciones muy buenas. Sensación de tranquilidad, confianza, de gente comprometida con el proyecto, con lo que viene ahora en el tramo final de temporada. Mi mensaje es el de una persona que viene a sumar. Asumo mi responsabilidad máxima, pero lo realmente importante son los jugadores y el cuerpo técnico. Ellos son los protagonistas, me he brindado a ayudarlos y a ser uno más dentro del grupo para lograr el objetivo del Betis", comentó en los medios oficiales del club de Heliópolis.

Planes se ha mostrado muy satisfecho de haber llegado al Betis, al que espera aportar toda su experiencia: "El Betis es un reto muy importante. El club está en una línea muy buena. Necesitamos la ayuda de todo el mundo, empleados, afición... para dar un paso adelante y seguir creciendo. Vengo a aportar mi experiencia a un grandísimo club. El Betis está entre los cuatro o cinco clubes más importantes de España. Es un orgullo liderar esta parcela".

En cuanto al futuro de la planificación de la plantilla para la próxima temporada, el nuevo máximo responsable de la dirección deportiva verdiblanca no ha desvelado muchos detalles, aunque sí una idea clara a la hora de mantener la buena comunión que existe entre el equipo y la afición: "El Betis tiene una filosofía o ideología futbolística muy clara. Eso me ha animado también a venir. Debemos seguir haciendo un equipo con el que el aficionado del Betis se sienta identificado: con calidad, talento y valentía. Ese perfil de jugador que gusta al aficionado. Vamos a ver un buen equipo, hay una piedra importante como el entrenador. No vamos sacar inventos. Todo es simple, a base de trabajo y de una experiencia en detección del talento que la voy a intentar aportar al Betis".

Dentro de la parcela de la que se pone al frente, Planes ha alabado la figura de Manuel Pellegrini, reconociendo el excelente trabajo que está haciendo en el equipo heliopolitano: "La trayectoria lo avala. Es un entrenador de máximo nivel. Le aporta mucho al equipo, el nivel de juego, la personalidad en el campo, el saber estar en momentos difíciles. Tener esa pausa y confianza que le da al equipo. Es un valor muy importante que tiene el club, nos ha permitido conseguir una Copa del Rey y pelear ahora toda la temporada en puestos europeos. Tenemos una suerte enorme de poder contar con él".

Con respecto a la cita en San Mamés, el director deportivo bético confía en que los verdiblancos demuestren personalidad en un duro compromiso: "Es un partido exigente, una final, aunque a mí no me gusta hablar de finales. Es un partido bastante determinante. Estoy convencido de que el equipo va a competir. El ambiente en San Mamés te exige mucho, pero el equipo ya ha demostrado que tiene personalidad. Vamos a competir para ganar. La ambición es máxima y eso es lo que la gente del Betis quiere. La afición tiene que estar tranquila porque vamos a darlo todo para sacar el partido adelante".

Por último, Planes, a nivel personal, ha vuelto a mostrar su ilusión por haberse decantado por la oferta del Betis, a pesar de que también tenía sobre la mesa otras del extranjero: "Es cierto que mi nombre ha estado relacionado en muchas ocasiones con el club. Los tiempos en el fútbol son importantes, encontrarse en el momento oportuno. Tenía ese presentimiento de que acabaría trabajando en el Betis como director deportivo porque confluyen muchas cosas: mi amor por el fútbol, gente joven, fútbol de calidad... Una serie de virtudes que la gente del Betis tiene. Era ahora el momento oportuno. El club está en fase de crecimiento y esa confianza hacia mi persona en las últimas semanas es importante. Es cierto que tenía posibilidades en el extranjero, pero tuve claro que el Betis era un club ideal para mí, para seguir creciendo como profesional y aportar todo el conocimiento que tengo".

Así transcurrió el primer día de Planes en la oficina verdiblanca. Una primera toma de contacto con buenas sensaciones para intentar avanzar en el crecimiento de la entidad de Heliópolis.