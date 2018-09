Serra, un balance “brillante”

El Betis cerró el trabajo de la planificación de verano con el fichaje de Giovanni Lo Celso, que fue presentado ayer como nuevo jugador del conjunto verdiblanco en el estadio Benito Villamarín, y después de ese último movimiento llegó el turno para hacer balance de la labor realizada por parte de Lorenzo Serra Ferrer.

El vicepresidente deportivo se mostró contento y confía en que el cuadro de Heliópolis haga una buena temporada en las tres competiciones que tiene por delante: "Estamos satisfechos. Mejor de lo que esperábamos. Si no recuerdo mal, se han ido ocho futbolistas y han venido siete. Creo que es una planificación muy buena, brillante, con todos los respetos que se merece la plantilla de la pasada temporada. Hemos intentado sustituir a los futbolistas que han salido con gente de calidad y experiencia".

Además, el balear dio una explicación sobre por qué el Betis no ha firmado un futbolista para el costado izquierdo que compita con Júnior: "En un momento es verdad que pensamos en un lateral, pero tanto Francis como Barragán cumplieron bien el año pasado. Por la izquierda, es cierto que Durmisi no ha sido reemplazado, pero consensuamos con el entrenador que se podía utilizar a Tello como carrilero, ya que viene de una experiencia en la Fiorentina en la que jugó tanto por la derecha como por la izquierda. No obstante, en el peor de los casos, hay futbolistas que tienen polivalencia como Guardado, que puede cubrir en una necesidad. Tenemos muchas esperanzas depositadas en Júnior".

También se refirió Serra al hecho de contar con 19 futbolistas más dos porteros en la plantilla, al margen de los jugadores que Quique Setién pueda usar del filial: "Es justa en cantidad, pero no en calidad. Ahí hemos crecido, con todos los respetos para la plantilla de la temporada pasada. Estamos satisfechos. Esperamos que el rendimiento sea bueno en las tres competiciones". Por último, el técnico de Sa Pobla se refirió a los objetivos para el presente curso: "Sueño con un ojo abierto. Tenemos que ser humildes e ir partido a partido. No debemos creernos nada más de lo que somos, que es mucho, pero siempre debemos darle continuidad".

Junto a Serra Ferrer, el gran protagonista fue Giovanni Lo Celso, que se mostró feliz por recalar en el Betis, resaltando el estilo de juego implantado por Setién: "La verdad es que desde la primera llamada yo estaba ya convencido. Tenía ganas de venir aquí y seguir creciendo como jugador por la identidad de juego del Betis, por cómo viene creciendo el club, el hecho de volver a jugar competición internacional... Fueron muchas cosas las que hicieron que esté acá. Se hizo largo porque no fue fácil salir, pero por las dos partes se hizo un gran esfuerzo".

Además, el argentino dejó claro que está preparado para jugar en Mestalla ante el Valencia. "Por supuesto. No pude entrenar hoy, pero estoy a las órdenes del entrenador y si lo decide mis ganas son absolutas. Estoy ansioso de ponerme la camiseta y saltar al campo. Estoy a disposición del entrenador, con muchas ganas".

Cuestionado sobre en qué posición del centro del campo le gusta jugar, el argentino indicó que siente cómodo ya sea haciéndolo atrás un poco más cerca del ataque: "Desde mi corta carrera lo he hecho en varias posiciones. Cualquier jugador es feliz jugando, en el último año lo hice de pivote, me ha tocado más adelantado, de 8 y de 10, y me siento cómodo. Me siento cómodo donde lo decida el entrenador, al haberlo hecho ya en varias funciones que me han dado cositas de esas distintas posiciones para crecer en mi juego".

Por último, Lo Celso resaltó la figura de Joaquín y su importancia en el derbi: "Ver lo de Joaquín en el derbi fue algo espectacular. Es un ejemplo, desató una locura y fue muy lindo". Posteriormente, el jugador de Rosario saltó al campo, donde recibió el cariño de los más de 3.000 aficionados que se dieron cita en el Gol Sur del Villamarín, según estimaciones del club.