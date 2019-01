Quique Setién, erre que erre

Reapareció Quique Setién en una conferencia de prensa en la ciudad deportiva y de nuevo la polémica surgió con el discurso del entrenador del Betis, quien para pedir el apoyo de la grada del Villamarín comparó el ambiente que se respiró el pasado sábado en El Alcoraz con el que le gustaría vivir en Heliópolis, otro desafortunado mensaje que no sentó bien entre el beticismo y que no es el primero en los últimos tiempos.

"El otro día fuimos a Huesca, y no digo que el segundo gol lo metiera El Alcoraz, pero el apoyo y el ánimo que le dieron a su equipo durante los 90 minutos ayuda mucho. Me imagino lo que puede ser 50.000 personas haciendo eso, repercute en la confianza de los jugadores sentirte respaldado. Hay que asumir o afrontar de manera diferente y tener más tolerancia al error. Acertar siempre no es fácil. Ese empuje desde fuera es vital muchas veces", señaló el preparador verdiblanco, que sí volvió a presumir de lo conseguido en el Betis desde su llegada: "Trato de mirar lo menos posible hacia atrás, pero se puede mirar a corto plazo o con un poco más de perspectiva. Las reacciones de los 50.000 que pueden haber en el campo unificarlas todas es imposible. Los que entiendan que hay que criticar, que lo hagan. Los que no, pensarán con optimismo en el futuro, que ha sido más positivo que negativo, al menos desde que yo estoy".

También habló Setién de la situación de jugadores como Sergio León, que ha desaparecido de sus planes en esta campaña. "A lo largo de la temporada hay jugadores que juegan más y otros menos, es lo habitual en todos los equipos. Uno da minutos a los jugadores que entiende que van a resolver las cosas. Pasa con Sergio León y otros. Uno no puede hacer milagros, no puedo ponerlos a todos. La opinión mía puede no coincidir con muchos, pero es la mía y mi forma de ver las cosas. Me puedo equivocar pero trato de no hacerlo. Es el mismo caso de otros jugadores que han tenido un rol en años anteriores, el nivel ha subido y los roles cambian, cuesta mucho más ganarse el puesto y tener continuidad", explicó Setién, que sí mostró su deseo de competir al máximo en la Copa del Rey: "Es un torneo que siempre me ha gustado. Queremos avanzar, aunque va a ser una eliminatoria muy igualada. Somos dos equipos muy parecidos, con calidad arriba. Me gustaba la Real de Garitano cuando jugó aquí. Ya comenté que no merecimos ganar, lo más justo hubiera sido un empate. Han ganado cinco partidos fuera de casa, el último en el Bernabéu. El que tenga más acierto seguramente pasará. La Copa del Rey es lo inmediato, queremos pasar y vamos a poner el mejor equipo posible, teniendo en cuenta cómo están los jugadores. En la Liga estamos bien clasificados, en una posición que cubre las expectativas que me había creado".