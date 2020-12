Rafael Salas: "Lo que he percibido es sumisión, no unión"

Dentro del punto 3, en referente a la gestión 19-20, han tomado la palabra Rafael Salas y Paco Galera, de la plataforma 'Es posible otro Betis'.

Rafael Salas: "Defender lo indefendible es imposible. Estamos aquí hoy para votar la gestión del año pasado y han mostrado los últimos cinco años. Te lo digo mirándote a los ojos. Ser presidente del Betis, te conocen por la tercera empresa... pero eres el presidente de la entidad más grande del mundo. Lo que ves en el campo se ve en los despachos. Lo llevo diciendo desde que entré en el consejo. Estamos condenados. Nosotros no hemos querido un batalla. Lo que hemos hecho es decir basta ya. Ya no aguantamos más. Lo que he percibido es sumisión, no unión. ¿Qué proyecto voy a abrazar?. Si el problema soy yo o Galera nos vamos, pero mete a Lorenzo. Ese señor (por Cordón) no sabe, no hay nadie que le expliquen a ese señor qué es el Betis. Los béticos no se merecen esto" (aplausos).

Paco Galera: "Nuestra plataforma está fundamentada en recuperar la esencia de la pluralidad del Betis, de una gestión deportiva, económica y social responsable y respetuosa con lo que representa. En el Betis no se encuentra debidamente representado todas las sensibilidades que lo conforman, no sólo accionistas mayoritarios, sino accionistas de referencia, abonados, peñas... No podemos confundir el Betis con el poder. Opinar en contra de la gestión se define como desestabilizar, se señala a algunos béticos que opinan diferente como que el Betis quiera que pierda. Eso es un disparate. Se han tomado decisiones que van a lastrar y van a suponer un compromiso para desarrollar el futuro. ABA ha tenido cinco ejercicios,y ya ha diseñado el que viene, tengo la sensación de que hay una participación demasiada transcendente, del consejo en la gestión e impide que los verdaderos profesionales puedan trabajar. Los resultados deportivos mandan, aunque es la manera de perder, da la sensación de que procede de la manera de trabajar en los despachos. Se ha producido un fracaso en lo social, un ejemplo en esta Junta improvisada al aire libre, se han puesto muchos obstáculos a los accionistas minoritarios".