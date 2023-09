Betis: El Rangers cae en su estadio ante el Celtic (0-1) en un intenso derbi

Un gol del japonés Kyogo Furuhashi desequilibró para el Celtic el clásico escocés, el Old Firm, que ganó en el Ibrox Stadium al Rangers (0-1), en la cuarta jornada de la competición.

Llegó con cierta premura el duelo entre los dos equipos más potentes de Escocia y con todo el curso aún por atravesar, y se lo apuntó el conjunto católico, el vigente campeón, gracias al gol logrado por Furuhashi en el tiempo añadido de la primera parte.

When I grow old and all my sons they’ll be like me, They’ll follow the greatest club in history,The Famous RFC 👊 pic.twitter.com/JU2TIXKwUX