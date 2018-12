Setién: "Hemos tenido mejores momentos que éste"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo con el Rayo Vallecano, en la que ha destacado el estilo de juego de su rival de mañana, a la vez que ha resaltado que su equipo está teniendo ahora mejores resultados que fútbol. "Hemos tenido mejores momentos que éste", ha indicado Setién, que ha repasado otras cuestiones de la actualidad del equipo verdiblanco.

Parte médico

"Canales ha mejorado, se ha entrenado hoy, está bastante bien, pero hay que esperar. No ha golpeado al balón, la zona dañada le puede molestar. No es nada grave, si no juega estará para el siguiente".a

Salto en la Liga

"Uno nunca sabe cuándo es el momento, siempre pensamos que es el momento de ganar, y eso pensamos para este próximo partido. El fútbol a veces reacciona de otra manera y no te da lo que quieres, una cosa son los deseos y otras las realidades. No siempre se puede ganar, está claro también".

Descanso

"Teníamos claro que iban a ser unas semanas duras, todavía nos quedan estos partidos, primero el de mañana, que va a ser difícil, duro. Luego iremos a Luxemburgo a ganar, a mantener la primera posición. Me gusta jugar de continuo, me gusta que haya muchos partidos, trabajamos para esto. Tratamos de afrontarlos en las mejores condiciones".

Rayo

"Es un equipo valiente, atrevido, salvando las distancias, es un equipo como el Racing, Trata de tener el balón, tiene jugadores rápidos, inteligentes, que toman buenas decisiones. Me gusta su apuesta, cómo juega, quizá a nivel general le puede faltar consistencia. Ha elegido un camino y lo hace muy bien. No está teniendo los resultados acordes al juego. Pienso que quizá si jugase de otra manera, también tendría problemas. Prefiero equipos atrevidos".

Favorito

"No creo que estemos en nuestro mejor momento, por resultados es posible. He visto al equipo en momentos mucho mejores que éste. Los resultados son una cosa y los momentos son otras cosas. Se puede ganar sin merecerlo y perder haciendo mejor las cosas que el rival. Otra cosa es que lo queramos ver o no. Este equipo ha jugado mucho mejor que por ejemplo el día del Racing. Merecieron marcar algún gol, nos comprometieron en la ida y acabamos ganando. Y el 4-0 fue excesivo. Con 1-0 tuvieron un par de llegadas muy claras que nos pudieron hacer daño".

Interés en Júnior

"En esas cosas no me preocupo, habrá que verlo. No sé si puede pasar o no, no las puedo controlar. Tampoco me preocupan mucho. Si en el futuro pasa, se pondrá remedio. Sería pagando la cláusula y tendríamos dinero para fichar a otro jugador".

Unidad B

"Por supuesto que suman, todos los futbolistas son importantes. Les damos la cobertura que entendemos que debemos darles. Les puede faltar continuidad, la confianza necesaria para dar lo mejor de sí mismos, pero hay que entender que hay jugadores que han cambiado su rol porque el nivel de la plantilla ha subido, han venido mejores futbolistas de los que teníamos el año pasado. La única manera de progresar es mejorando los futbolistas. Mientras tenga la idea y el mismo entrenador va a ser así. Estoy contento con el rendimiento que han dado, en algunos casos esperas un poco más, pero cuesta darles la continuidad que requieren".

Kaptoum

"Como a todos los que empiezan, entiende muchas cosas pero requiere de una mejora constante si quiere dar el paso definitivo al nivel que nos movemos ya. Te tienes que equivocar lo menos posible. Hizo muchas cosas bien, pero hay acciones que verá que puede hacerlas mejor. A este nivel no te deberías de equivocar o hacerlo lo menos posible. A los futbolistas hay que valorarlos en función de lo que te dan y lo que te quitan.

Balón parado

"Hemos trabajado lo mismo que las semanas anteriores, exactamente lo mismo".

Libertadores

"Que cada uno vea lo que crea conveniente, me da igual. Si fuera español si se llevan un Madrid-Barcelona fuera de mi país no me gustaría, no lo entendería".