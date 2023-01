Iraola: "El Betis está a un nivel muy alto"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, destacó que el Betis que dirige Manuel Pellegrini está a "un nivel muy alto" y aseguró que para ganar tendrán que "hacer todo muy bien y que todos los detalles vayan a tu favor".

Rayo y Betis disputan esta jornada un duelo con tintes europeos al estar ambos separados por dos puntos en plena pelea por las posiciones que dan acceso a jugar competición continental. La pasada campaña el Betis eliminó al Rayo en las semifinales de la Copa del Rey con un gol en el partido de vuelta en el tiempo añadido. "Esta semana hemos visto algún partido de ellos. No hemos cambiado demasiado los equipos. La pasada temporada fueron duelos muy igualados pero no conseguimos ganar ninguno nosotros. Sacamos dos empates y dos derrotas. Dentro de que estuvimos bien te da una idea de lo que cuesta ganar al Betis", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"Para ganar tienes que hacer todo muy bien, como pasó el día del Real Madrid. Debes tener ese punto de acierto y que los detalles vayan a tu favor. El Betis está a un nivel muy alto", señaló el técnico vasco, que ha tenido un par de días más que el conjunto verdiblanco para preparar este partido debido a que jugaron en Copa antes.

"Es una ventaja tener más tiempo. También creo que va a cambiar mucho su equipo del que usó en Copa. Es verdad que quien llega con más tiempo de descanso tiene una pequeña ventaja. No sé si será un uno o dos por ciento pero prefiero tenerla a favor", argumentó.

Uno de los temas a los que tiene que hacer frente el Rayo en este mes de enero es el de reducir la plantilla puesto que tiene 29 efectivos, una nómina demasiado abultada. "Soy bastante claro con ellos. Llega un momento que no es cosa del entrenador. Todos saben el rol que tienen. No tengo queja de ninguno. Quien no esté contento, lo ideal es que salga. Deben salir los que no estén contentos y prefieran intentarlo en otro sitio", comentó el técnico vasco, que sabe que tras la eliminación en Copa las posibilidades de juego para muchos futbolistas se reducen.

"Para el mercado ya no nos influye el tema de Copa. Nos influye en el sentido de quedarnos sin ella. Nos hacía ilusión. La juegas sin la obligación de los puntos de la Liga. A los jugadores, a la afición y a mí me gusta. Nos han eliminado y ahí no hay marcha atrás", dijo.

Por último, Iraola habló sobre las ganas que tienen de regresar a Vallecas tras casi dos meses sin jugar ante su público. "Tenemos muchas ganas de jugar ante los nuestros después de tanto tiempo. Mañana tenemos un rival muy complejo. Hasta ahora no hemos sido capaces de ganarle, aún haciendo partidos buenos, y queremos intentarlo. Hay una buena oportunidad de seguir sumando puntos porque los necesitamos", concluyó.