Quique Setién: "Hicimos méritos para el empate”

Después de una dolorosa derrota ante el Real Madrid, el entrenador del Betis, Quique Setién, lamentó que su equipo perdiese un punto en los últimos minutos. "Ha sido un poco triste no haber sacado un empate, porque creo que hemos hecho méritos suficientes para conseguirlo", comentó.

El Betis mejoró e igualó el partido en la segunda mitad, pero el desenlace no les favoreció. Al ser preguntado por el definitivo tanto de Dani Ceballos, el preparador cántabro reconoció la calidad del utrerano. "Cuando el rival tiene tan buenos jugadores, siempre estás expuesto a que en una jugada aislada te hagan un gol", subrayó.

Quique Setién admitió verse sorprendido por la alineación dispuesta por Solari, que formó con cinco defensores. "Hemos tenido que darle una vuelta a nuestro plan antes de salir, después de ver la alineación, porque teníamos algunas cosas preparadas de cara la defensa de cuatro", confesó. Pese a esos cambios de última hora, los béticos no estuvieron bien en los 45 minutos iniciales.

"En la primera parte hemos tenido algunos desajustes que han generado contragolpes", explicó antes de detallar los fallos que permitieron transitar a los blancos con tanto peligro.Para el santanderino, esos contrataques llegaron tras errores no forzados de sus jugadores: "dos centros que no teníamos que haber hecho, después de dos rechaces que no hemos controlado y una pérdida en el centro del campo", argumentó.

De todos modos, ratificó que el Betis mejoró notablemente en la segunda mitad y llegó a controlar el choque. "Hemos superado al Madrid, aunque nos ha faltado un poco de precisión en la finalización".

Setién subrayó que el equipo de Solari "fortaleció mucho la parte central del área" y que al final se replegó más de lo esperado, lo que impidió que su equipo pudiese progresar por dentro. Aún así, señaló que los suyos perdieron el partido "inmerecidamente".

Al ser cuestionado por los cambios realizados, Quique Setién corroboró su plan. "Hemos querido dar un poco más de profundidad a través de Tello. Es verdad que podría haber cambiado antes a Sanabria, pero era hombre por hombre y no habrían cambiado mucho las cosas", zanjó.

También se pronunció respecto a los problemas físicos de Guardado, que tiene "una sobrecarga sin más". Respecto a los fichajes, reconoció que el club "está trabajando para incorporar uno, pero no es fácil". Pese a la derrota, Setién negó estar nervioso y tranquilizó a los aficionados: "La sensación es buena y las victorias llegarán".