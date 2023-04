De Ayoze a Miranda, una buena conexión en el Betis

Al Betis le volvió a faltar el gol para haber podido sumar los tres puntos ante la Real Sociedad. Sobre todo, en una segunda mitad en la que la conexión entre Ayoze y Miranda funcionó. Sin embargo, a los verdiblancos les volvió a faltar acierto, pegada, ante la portería de la Real.

Mientras, en defensa volvió a sobresalir Pezzella, que tras su vuelta a la titularidad cuajó otra sensacional actuación. En lo negativo, más flojos estuvieron jugadores como Rodri o Guardado.

Ayoze | El delantero con chispa y que más genera en estos momentos

Ayoze es sin duda el delantero más en forma que tienen los verdiblancos en estos momentos de la temporada. Su chispa volvió a verse ayer ante la Real Sociedad, sobre todo cuando abandonó el puesto de delantero centro para caer a la izquierda. Ahí encontró como socio a Miranda y ambos formaron una muy buena conexión en la segunda mitad. El tinerfeño volvió a buscar el gol, pero no tuvo fortuna ni acierto en el remate. Aun así, se nota su chispa y genera mucho fútbol ofensivo.

Miranda | Un partido completo percutiendo por la izquierda con centros muy peligrosos

Juan Miranda se ha asentado en la banda izqueirda del Betis. Con la salida de Álex Moreno, el de Olivares ha dado un paso adelante y ayer volvió a demostrarlo. En la primera mitad estuvo bien en labores defensivas, tapando un remate muy peligroso de Kubo que iba camino a la red. Y en la segunda subió con mucha asiduidad la banda. Se entendió muy bien con Ayoze y con Canales, y puso centros bastante buenos que no acabaron nunca en gol. Un partido completo del lateral zurdo verdiblanco.

Pezzella | El argentino es el zaguero más fiable a estas alturas

Germán Pezzella es sin duda el central más fiable que tiene el Betis en estos momentos. Ni el tiempo que ha estado sin jugar por lesión le ha pasado algo de factura y ayer, tras volver a ser de la partida, cuajó una buena actuación en el eje de la zaga. Se fajó para frenar a Sorloth y cortó bastante juego aéreo del cuadro donostiarra, dejando claro que ha dado un paso adelante en su rendimiento.

Guardado | Partidos como éste no invitan a la renovación

No tuvo ayer su noche el centrocampista del Betis Andrés Guardado, hasta el punto de que Manuel Pellegrini, en sus movimientos en el descanso, decidió cambiarlo. El mexicano no estuvo fino ni en labores de contención ni en la creación, perdiendo balones con facilidad y saliendo poco victorioso en el cuerpo a cuerpo. Sin duda, un partido que no invita a una renovación.