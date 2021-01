Imanol: "Fuimos nosotros los que dejamos escapar el triunfo ante el Betis"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado este lunes que volvería a hacer los mismos cambios que decidió el pasado sábado ante el Betis, excepto el de Adnan Januzaj, "por cómo salió y cómo afrontó esos últimos minutos".

Alguacil ha respondido así, en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Betis, a las críticas por la gestión del partido de Liga ante el mismo rival el pasado sábado, cuando la Real ganaba 2-0 y se mostraba muy superior a los sevillanos. Imanol retiró del campo a Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Alexander Isak, Portu y Gorosabel y el Betis logró empatar a dos en el descuento.

El técnico guipuzcoano ha insistido en que los jugadores que salieron (Ander Barrenetxea, Joseba Zaldua, Martín Zubimendi, Jon Bautista y Adnan Januzaj) son futbolistas que han jugado muchos minutos esta temporada y podrían haber mejorado al equipo en ese último tramo. Sin embargo, ha asegurado que se equivocó en el cambio de Januzaj, a quien ha reprochado la actitud con la que salió al campo, un aspecto que, según ha dicho Alguacil, ha reconocido el propio jugador.

El duelo ante el Betis se repite por segunda vez en 72 horas y el técnico de la Real mantiene el guión del encuentro de liga, a pesar del adverso resultado, porque cree que su equipo fue superior a los sevillanos "Fuimos nosotros los que perdimos el partido después de hacer un gran trabajo durante 80 minutos porque nos faltó malicia y no podemos perder así. No es cuestión de ser sucios, sino de tener esa malicia que nos faltó", diagnóstico Alguacil al enjuiciar el empate cedido en el tiempo de descuento contra el Betis.

Ahora recuerda que el del martes es un encuentro "diferente porque esto es la Copa y llegamos en un buen momento y todos con mucha ilusión", por lo que no cree que lo ocurrido el sábado vaya a afectar a su plantilla.

El entrenador de la Real Sociedad está dispuesto a hacer debutar en Copa en el Benito Villamarín al exsevillista Carlos Fernández, fichado este domingo, porque cree que está "para jugar algunos minutos".

"Carlos no ha jugado mucho con el Sevilla y por tanto no tiene ritmo pero cuando lo coja está claro que es un gran jugador. Yo le veo bien, es agresivo y nos da algo que no tenemos por lo que si está para jugar, según como vaya el partido, podría hacerlo", declaró Alguacil, que le ha incluido en la convocatoria.

Nos puede aportar por lo que es, un chico de área, con la portería entre ceja y ceja, agresivo al atacar el balón en el área, y dar continuidad al juego. Es algo que nos falta a arriba, ese punto d agresividad a la hora de atacar el balón y los espacios", ha reflexionado.

Tuvo por último un recuerdo para el delantero Willian José, cedido al Wolverhamptom inglés, y subrayó que su salida había sido fruto de una decisión "consensuada" con la dirección deportiva.

"Agradecerle todo lo que nos ha ayudado, tanto a mí como a los jugadores, sobretodo a los que vienen del filial y, aunque alguna vez haya metido la pata, ha sido capaz de pedir perdón. Le deseo lo mejor", concluyó Alguacil.