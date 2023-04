Imanol Alguacil: "Sabiendo la dificultad del Betis, queremos los tres puntos"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, confía en que su equipo mantenga ante el Betis la buena línea que le ha llevado a la cuarta plaza, al tiempo que ha pedido a la afición txuri urdin que "disfrute" del momento de la Real en lugar de "sufrir".

"Llevamos no sé cuántos meses en la cuarta plaza y la gente todavía con miedo y eso no es posible. Queremos mantenernos pero es momento para disfrutar", declaró en la víspera de este encuentro el preparador oriotarra, que recordó que "el equipo lleva los últimos cuatro años ahí arriba".

"Estamos a seis puntos del Atlético a falta de ocho jornadas. No sé dónde vamos a acabar, pero llevamos 54 puntos y me da pena que haya aficionados, como mi propio hijo, que no disfruten de la victoria contra el Rayo sea como sea", incidió el técnico realista.

Alguacil ha personalizado en su hijo el sentimiento que detecta en la afición, al asegurar que celebró con más énfasis el gol de la victoria del Sevilla contra el Villarreal que el propio triunfo de la Real sobre el Rayo.

El empate sería un buen resultado en teoría para el equipo donostiarra ante el Betis, pero Alguacil no lo firma antes del encuentro porque, enfatizó, "hasta el minuto 90 hay que ir a ganar y luego, si no se ha conseguido el triunfo, el empate será bueno" contra un rival que espera presionará mucho este martes.

"Somos ambiciosos porque, si no, este equipo no habría hecho lo que ha hecho. Sabiendo de la dificultad del Betis, en un estadio que se va a caer aunque están seis puntos por debajo, queremos la victoria", aseguró Alguacil.

El técnico realista augura una semana "chula" con las salidas consecutivas a los campos de Betis y Osasuna y la visita del Real Madrid en ocho días, lo que supone un reto "bonito estando muy bien posicionados y será mucho más bonito", dijo, "si ganamos".