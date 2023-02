El Betis bate el récord de personas de diversidad funcional en las gradas de un partido oficial

El Betis consiguió en el encuentro del pasado sábado ante el Real Valladolid el reto que en septiembre de 2022 le plantearan la ONG Integrated Dreams y World Football Summit.

El club verdiblanco ha conseguido batir el récord de personas con diversidad funcional, reuniendo al mayor número de la historia de aficionados con discapacidad en un partido oficial, logrando sumar a 1.740 personas, cifra que se anunció en el comienzo de la segunda parte y que provocó una gran ovación en el templo verdiblanco. Entre estos aficionados encontramos a personas de otras ciudades de España, de Portugal, El Salvador o Francia.

Un partido que fue una fiesta de la inclusión. Desde la previa, alrededor del estadio Benito Villamarín se podía palpar que no se trataba de un partido normal, sino que nos encontrábamos en la previa del partido inclusivo del mundo. Además de un mayor número de aficionados con diversidad funcional, en el entorno del estadio Benito Villamarín el público disfrutó de exhibiciones de deporte adaptado con los equipos Sitting Volley Sevilla y Sevilla Quad Rugby. También se estrenaron las guías de partido en pictogramas y otra en lectura fácil, herramientas de accesibilidad cognitiva.

Otro momento para recordar fue la llegada al Estadio de Daniel, bético invidente que vino al Villamarín desde Salamanca, convirtiéndose en el primer aficionado que presenció un partido del Betis acompañado de su perro guía. El bético salamanqués además pudo estar tras el partido con Borja Iglesias, un encuentro entrañable que ya está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. "Cuando niño soñaba con ser futbolista no era consciente de la suerte que tendría si terminaba consiguiéndolo. Marcar goles, celebrar victorias y éxitos juntos es algo indescriptible, pero compartir momentos y energía como con Daniel es algo que no se puede agradecer de ninguna manera", escribía el futbolista verdiblanco en sus redes sociales tras el encuentro con Daniel.

Y es que los jugadores del Real Betis se han volcado en esta iniciativa, portando sus camisetas con los dorsales en braille, petos con código colorADD para las personas daltónicas y saliendo al césped acompañados por pequeños con diversidad funcional, con los que mostraron especial sensibilidad. Otro de los estrenos que llegó en este partido para quedarse fue el himno en lengua de signos en el videomarcador para que todas las personas sin excepción puedan interpretar el himno verdiblanco. También, futbolistas amputados pudieron tirar penaltis durante el descanso y recibir el calor de las más de 51.000 personas que llenaban las gradas del Estadio Benito Villamarín.

En "el partido más inclusivo" el club verdiblanco incorporó a su plantilla de azafatas y azafatos a Ángela, una chica con Síndrome de Down. El Real Betis ha contado desde el primer momento con el apoyo e impulso de LaLiga para ayudar a ser altavoz de esta iniciativa que busca inspirar al resto de clubes del mundo a hacer del fútbol un espectáculo accesible para todos. "El partido más inclusivo" ha dado la vuelta al mundo y ha tenido presencia en alrededor de 150 medios de comunicación de información generalista, deportiva o sociales a nivel nacional e internacional, apareciendo en medios como la BBC, The Athletic, Europapress o Servimedia y en programas de gran prestigio nacional como El Día Después, Además, ha contado con una cobertura especial por parte del Diario As a nivel nacional.

El Betis y la Fundación agradece también la colaboración y el apoyo de asociaciones como la Fundación TAS, la Asociación Síndrome X Frágil, a la Asociación Española Síndrome KGB, Down Sevilla, Autismo Sevilla, Special Olympics, a la ONCE y a UNEI, empresa social andaluza sin ánimo de lucro que tiene como fin la inserción laboral de personas con discapacidad, especialmente derivada de problemas de salud mental que se sumó a la iniciativa con 40 trabajadores asistiendo al partido de fútbol.

Departamento de discapacidad y accesibilidad del Betis

El Betis está trabajando para la mejora de la experiencia de sus aficionados los días de partido. De esta manera, la entidad cuenta con un cuerpo de voluntarios específico que se encarga de realizar el servicio Te acompañamos a tu asiento que consiste en ayudar a acceder a su localidad a las personas con discapacidad o dificultades de movilidad. También a final de la temporada pasada, el Real Betis puso también a disposición de sus aficionados los días de partido unos paquetes sensoriales para las personas con autismo, convirtiéndose en el primer equipo de LaLiga en poner en marcha esta iniciativa.

Integrated Dreams

Integrated Dreams Association (ID) es una ONG fundada en 2017, con sede en Lisboa, Portugal, y la misión de aumentar la representación de las personas con discapacidad en el mundo del deporte a través de la inclusión, el desarrollo y la educación. Como tal, la organización comenzó con un programa de formación diseñado específicamente para promover la empleabilidad, el emprendimiento y la creación de redes de personas con discapacidad en el mundo del deporte, el Football For All Leadership Programme (FFALP). Este proyecto lleva ya 3 ediciones de éxito, donde apoyaron a personas con discapacidad de 20 países diferentes y cuenta con la colaboración de socios de referencia como la FIFA o el Centre for Access to Football in Europe.

Siguiendo su misión inclusiva, también se han asociado con World Football Summit para lanzar el premio Football Without Limits y celebrar los proyectos más destacados relacionados con el fútbol y la discapacidad en todo el mundo.

World football summit: where the football industry meets

World Football Summit es el punto de encuentro de los líderes de la industria del fútbol, donde se debate y se construye el futuro de este deporte. Nuestra plataforma ha pasado de ser una reunión anual centrada en el mercado europeo, a una creciente serie de eventos que abarcan los retos y las oportunidades de las diferentes regiones y sectores de esta próspera industria.

WFS está impulsado por una comunidad global de profesionales influyentes que comparten una pasión única por el negocio del deporte y una misión para suscitar el debate, compartir conocimientos y promover la innovación que impulse el progreso del deporte y de la industria del fútbol.