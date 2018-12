Haro, sobre el rival europeo: "Es un equipo competitivo"

El Betis se medirá al Rennes francés en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en un emparejamiento bien recibido por el entrenador, Quique Setién, y también por el presidente, Ángel Haro, aunque éste ha mostrado su cautela. "Es un equipo competitivo", aseguró el máximo dirigente verdiblanco, que también ha repasado otras cuestiones.

"El hecho de que no haya deslazamiento largo y que los campos sean buenos es para celebrar. Al haber quedado primeo no nos iba a tocar un coco fuerte, pero sin perder el respeto, estamos hablando de un equipo competitivo. Podemos afrontar la eliminatoria con opciones y garantías de sacar algo positivo", manifestó el dirigente, que continuó hablando de ese enfrentamiento: "Queda tiempo, pero hay combinaciones para buscar con antelación. Es una ciudad bonita para hacer turismo, pero dos meses en fútbol es una eternidad. Tenemos por delante la Liga, la Copa del Rey con una eliminatoria intensa en enero. Ojalá podemos pasar y estar en enero todo el mes jugando. Es bonito estar en tres competiciones. Ésa debe ser la realidad del Betis, que es una forma de vida y no los problema judiciales".

"Podemos estar contentos con el rival. Es verdad que no va a ser fácil superarles, pero el hecho de que no nos haya tocado ir a Rusia o a Suecia o desplazamientos donde en febrero hace mucho frío", había indicado con anterioridad Quique Setién, que resaltó el premio recibido por haber quedado primero en el grupo: "Hemos librado a equipos que a priori son más poderosos Había un grupo de equipos asequibles y ellos pensarán lo mismo de nosotros".