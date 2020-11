Rodri: "Estoy tranquilo, no me he venido arriba"

El canterano Rodri atraviesa por un momento dulce, después de debutar en el primer equipo, ser titular en San Mamés y ampliar su contrato como verdiblanco hasta 2024. Y así lo expresado en la entrevista que ha ofrecido en los medios oficiales.

Felicidad

"Estoy muy feliz, toda la gente apoyándome. En una nube estoy. La renovación estaba más o menos acordada, pero de ser titular en San Mamés a pasar a renovar, pues muy feliz. Personalmente me vi cómodo. Hay mucha diferencia en los equipos, en Primera te llega el balón mejor, para mí me va mejor jugar en Primera. En la charla antes de comer me enteré de que iba a ser titular. En ella, el míster sólo dio la alineación. Me trató como a uno más, en el estadio me dijo que hiciera lo que sabía hacer".

Sencillez y naturalidad

"Estoy normal, tranquilo. Nunca me he venido arriba. De ir de prepotente y sobrado, no. Así no soy yo. Yo soy el mismo desde que llegué en juveniles".

El Betis

"Eso me gusta mucho de aquí, la cercanía a mi casa y familia. La amabilidad de las personas. Estoy muy cómodo. El Betis me ha dado mucha confianza. El primer año fue complicado porque no jugué mucho, pero siempre me han mirado bien aquí. Para mí el Betis es mucho, me lo está dando todo por este momento y le estoy agradecido".

Inicios

"Voy a hacer pruebas a Madrid, de ahí hago la pretemporada con ellos en el Alevín A y me dicen que me van a seguir y me mandan al Canillas. Llegó el Atlético y me fui con ellos. Estuve muy a gusto, pero me vino el Espanyol y me fui para allá a su residencia. Luego firmé por el Barcelona y estuve en La Masía, de ahí al Deportivo y me bajé en enero a mi pueblo. Y de ahí al Betis, muy a gusto. Desde que nací quería esto, jugar y a mis padres les doy las gracias porque se movieron y me llevaron a una prueba al Madrid".