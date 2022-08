Mourinho: "El Betis tiene un entrenador top y juega muy bien"

El entrenador de la Roma, José Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido de su equipo ante la Juventus, ha analizado el sorteo de la Liga Europa, destacando el potencial verdiblanco.

Mourinho ha alabado la figura de Manuel Pellegrini: "Esos equipos tienen la responsabilidad de ganar, vamos paso a paso. El Betis ha ganado la Copa, tiene un entrenador top, tiene un equipo que juega bien. El año pasado terminaron quintos, es un equipo de mucho nivel".

El entrenador portugués también ha expresado su opinión sobre el resto de rivales del Grupo C, el Ludogorets y el Helsinki: "Con el Ludogorets jugué allí, no es un partido fácil, es un equipo que siempre gana el campeonato en Bulgaria. No conozco al HJK, pero los equipos del norte de Europa han evolucionado mucho. Es la primera vez que voy a jugar en Finlandia después de 200 banquillos en Europa. Lamentablemente es otro campo de césped artificial pero sabemos que puede pasar. Esperamos tocar allí pronto y no en noviembre".

Tiago Pinto, director deportivo de la Roma, también en los medios oficiales de la Roma, hacía balance de lo deparado en el sorteo y alababa al Betis: "Cuando llegamos a este nivel en Europa siempre es difícil. Cada año hay sorpresas. Está claro que el Betis es un equipo que todos conocemos, ha hecho una temporada espectacular. También tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos en la pretemporada. Fue un juego un poco 'caliente', como dicen los españoles. Estamos felices de estar aquí, será un reto importante para nosotros. Será un grupo difícil, competitivo pero estamos aquí para ganar partidos y seguir adelante".

