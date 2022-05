Rubén Castro: "Sabía que la Copa se quedaba en casa, la afición del Betis se merecía un premio así"

El ex jugador del Betis Rubén Castro, en una entrevista en Radio Marca, ha indicado que seguirá jugando una temporada más y que sigue muy de cerca al Betis.

A sus 40 años, y con 20 goles esta temporada en Segunda, Rubén Castro se encuentra en perfectas condiciones físicas y tiene claro que continuará un año más en activo: "Seguiré jugando. No sé si es aquí o dónde. Me encuentro muy bien. Gracias a Dios este año no me he lesionado, sé que puedo seguir otro año a buen nivel, así que vamos a seguir sumando. Sé que puedo estar a buen nivel. No me pierdo ningún entrenamiento, lo que para mí es muy importante".

Con respecto al Betis, el delantero canario se mostraba muy contento por la consecución del título de la Copa del Rey: "La afición del Betis se merecía un premio así y lo consiguieron. Vi desde mi casa la final del Betis con muchos nervios. Se decidió en los penaltis, pero yo sabía que la Copa se quedaba en casa".

Sobre su futuro, una vez se retire del fútbol, Rubén Castro señaló que vive el presente y no piensa en más allá: "Cuando acabe ya veremos lo que haré con mi vida, la verdad es que no tengo ni idea. Vivo el presente y cada día que pasa hay un reto que conseguir. Es verdad que me queda poco pero no quiero mirar más allá", concluía.