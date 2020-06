El Betis apenas existió anoche sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ni la duda que dejó el primer penalti, a la hora de pitarlo o no por parte de Mateu Lahoz, salvó el lamentable encuentro que firmaron los verdiblancos. Y eso no dudó en reconocerlo el entrenador del conjunto heliopolitano, Joan Francesc Ferrer, Rubi, que se mostró muy autocrático con la imagen dada por su equipo y comentó la superioridad mostrada por el equipo de Julen Lopetegui.

"Creo que no hemos estado en ningún momento. Sabíamos que delante íbamos a tener un equipo muy fuerte, un rival muy duro y complicado de superarlo. Creo que hemos aguantado la primera parte como pudimos, porque no estuvimos finos. Habíamos hecho lo más difícil y me sabe mal la situación de después, con la acción del penalti, pero en el cómputo general el Sevilla ha sido superior a nosotros", dijo el preparador de Vilasar de Mar en Movistar tras el partido.

También fue cuestionado el preparador del Betis sobre si su equipo había sufrido mucho sin la pelota, ya que a los de Heliópolis les gusta tener el balón para a partir de ahí construir un fútbol que anoche no apareció casi en ningún momento, sólo algo después del 2-0. Ante esto, Rubi expresó lo siguiente: "Hemos estado en zonas de poco riesgo y sin estar instalados en el campo contrario. Ellos presionaban bien y han hecho un buen trabajo. Nosotros queríamos salir por los laterales, pero al final no hemos estado finos en la zona final, ya que siempre nos pasaba alguna cosa. Se nos quedaba el balón atrás...".

Otro aspecto que analizó Rubi fue el mental y el físico, reconociendo que muchos de sus futbolistas acabaron fatigados pro el esfuerzo realizado: "Está claro que en estos encuentros los futbolistas van a terminar muy fatigados. Lo van a tener que sufrir y también es un tema de cabeza, de coco, pues van a tener que estar preparados mentalmente y ser fuertes porque esta situación que les va a tocar vivir en estas jornadas es más dura que la habitual".

Por último, el entrenador del equipo verdiblanco ofreció su opinión sobre la acción polémica del encuentro, el penalti señalado por Mateu Lahoz de Bartra sobre De Jong en la segunda mitad y que supuso el primer tanto del conjunto sevillista. El técnico bético contó cómo pidió al colegiado que viera la jugada del salto en el VAR, cosa que el trencilla valenciano declinó para decretar el punto de penalti: "No le he comentado nada al colegiado, pero sí he intentado que él la pudiera ver. Si la jugada la vuelve a ver a lo mejor ve que realmente ha habido un contacto mínimo y te sabe mal porque era el gol que habría el marcador y el que marcara primero tenía mucho ganado. Pero ha decido que no quería verlo y tenía que respetarlo".