El entrenador del Betis, Rubi, ha ofrecido en los medios oficiales del club verdiblanco un test personal del que destacan algunos aspectos.

El derbi

"Me hubiera gustado jugar un Betis-Sevilla. Me motivará muchísimo. Creo que no hay un derbi con más pasión en el mundo. Pueden decir Boca-River, no lo puedo decir porque no puedo opinar de allí. Pero mucho más que Barça-Espanyol, Atlético de Madrid-Real Madrid, seguro. Un Betis-Sevilla es lo más".

Idea de trabajo

"Trabajamos mucho más nuestro equipo que el rival. Nos ocupamos de cómo podemos corregir errores, de cómo mejorar nuestro equipo. Pero es cierto que del rival tenemos que conocer de la A-Z. Cuanto más los puedas tener controlados mejor. Muchos no los controlas aunque quieras, peor saber lo que te vas a encontrar cada fin de semana es una parte que no puedes menospreciar del juego, peor lo más importante es tu equipo".

Joaquín

"El año pasado en el Espanyol me sorprendieron muchos. Joaquín me parece un jugador de un talento sobrenatural. Y cuando he estado de ayudante de entrenador un jugador que no deja de impresionar es Messi".