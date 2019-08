El entrenador del Betis, Rubi, ofreció ayer una interesante rueda de prensa, en la que no ofreció ningún tipo de excusas sobre las cosas que tiene que mejorar su equipo. No le asusta la exigencia ni la presión por dos derrotas seguidas, y así lo dejó claro de forma contundente: "Tenemos que ganar sí o sí, pero no por la jornada dos. Cada vez que el Betis pierda un partido o dos jornadas sin ganar tiene que tener la presión de ganar el siguiente. Tuvimos un ambiente fantástico en la jornada uno y me gustaría ese ambiente. El equipo va reaccionar tarde o temprano y quiero que sea mañana ya".

Otro asunto que trató el preparador del cuadro verdiblanco fue el de los fichajes, indicando que sólo llegará alguien si mejora lo que ya tiene a su disposición en la plantilla: "Nosotros, si hay alguna oportunidad de mercado que mejorase lo que hay, la estudiaremos hasta el cierre. Hasta que quede una hora, si no tenemos que salir adelante con esta plantilla y lo vamos a conseguir". En este sentido, la dirección deportiva del cuadro heliopolitano sigue trabajando en busca de encontrar un medio centro defensivo, con varias opciones encima de la mesa. Leandro Paredes, pese a la dificultad económica, sigue siendo la que más gusta.

Por ello, el Betis maneja otras opciones que sí entran en los parámetros económicos, como son los casos de Comesaña, y, sobre todo, el argentino Ascacíbar, del que el club heliopolitano maneja buenos informes, siendo un futbolista con un perfil distinto a los centrocampistas actuales por su dinamismo a la hora de recuperar balones. No obstante, y como indicó el propio Rubi, hasta a pocas horas del cierre de mercado no podría quedar cerrada alguna de las posibilidades que los verdiblancos manejan.

Hasta el último día puede pasar cualquier cosa. Tiene que ser cosas que interesen a las tres partes. No contemplamos salidas de jugadores jóvenes en sitios que no puedan jugar. A día de hoy no contemplo muchas salidas, la verdad2, añadió Rubi sobre las posibles salidas.