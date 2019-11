El entrenador del Betis, Rubi, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Mallorca, en la que ha tratado los siguientes temas:

Momento el equipo tras ganar al Valencia

"El ambiente del vestuario, desde hace días es muy bueno, pero la confianza, después del otro día, se ha reforzado todo. Todos estamos más cómodos. Esto es un punto y seguido y no vale pensar en este partido y ya sí en el siguiente".

Situación de la enfermería y el momento de Édgar

"Bartra ha entrenado con normalidad. Si no hubiera una cosa que no prevemos es alta total. Es una gran noticia que tengamos un jugador más que se sume las titularidades y estamos muy contentos con el trabajo que hizo Édgar".

El valor de ganar al Valencia

"Es un gran equipo. Ya no es sólo la plantilla, sino es un equipo que se siente superior a los rivales a los que se enfrenta".

El Mallorca

"Creo que el cuerpo técnico y su entrenador han demostrado mucho. Al final no es la clasificación sino los medios de los que dispone. Lo que está haciendo estos últimos años y esta temporada es de alabar. Un reconocimiento total. Es un equipo muy trabajado, con jugadores muy implicados. Equipo fuerte que fuera de casa le cuesta, pero en casa está muy fuertes. Espero que no caigamos en la trampa de que vamos a jugar ante un rival asequible".

El punto de inflexión

"Para mí el punto de inflexión se hizo hace unas semanas, pero para empezar una escalada es fundamental ganar mañana. Tenemos la oportunidad de encadenar dos victorias seguidas y hay una oportunidad de lograr eso".

Jugar con tres centrales

"Muchas veces con un jugador por delante de la defensa se coloca de central y de centrocampista, últimamente tres centrales usamos pero en todas la situaciones del juego no está colocados así. Asé que si esto funciona, no vamos a cambiar".

Semana distinta

"A nivel del día a día me siento mucho mejor en el sentido de que tengo claro de que el equipo está a full, contento por cómo se entrena. Es cierto que ganar como el otro día a todos nos anima más. La gente desde que he llegado he sentido de que empuja para ayudar. Siempre han sido positivos conmigo".

No ir al matadero

"Esto es fútbol y si el equipo vuelve a encadenar malos resultados volveremos a ir. Mi intención es que eso no ocurra. Necesitamos ganar en Mallorca y lo pelearé al máximo. La sensación es la de tener la oportunidad de venir aquí con 19 puntos y si hemos consensuado eso el día del Athletic la afición estará enchufada para poder ganar en casa y tengo ganas de que provoquemos esa situación. Estoy tranquilo pero con ganas de venir con tres puntos para vivir una fiesta en el Villamarín el día del Bilbao. Vamos a intentar ganar, hacer un buen partido y nosotros tenemos que ir a reconocerle ese apoyo a nuestro púbico y en Mallorca va a ser así".

Mejorar al equipo de Setién de hace dos temporadas

"No hay ninguna duda de que las temporadas son muy largas. Pero nosotros en el Español en la jornada 30 íbamos el 15, cómo no voy pensar de que se está a tiempo de todo. El Betis con todo lo que le ha pasado en el primer tercio de Liga, sin evitar la autocrítica, está ahí. Si ganamos al Mallorca estará cerquita el Betis de esos puestos en los que tiene que estar este equipo".

Formato de la Copa del Rey

"Por un lado está claro de que se ha hecho con la intención de que los clubes más modestos puedan tener días como el que va a vivir el Antoniano y el espíritu es sano y bueno, pero al ser el primer año falta ajustar esas cosas que no han estado previstas. Entre nosotros y el Antoniano hay total predisposición y de que sea un día histórico".

La importancia de la Copa del Rey

"La Copa del Rey es fundamental, es un título más y el Betis tiene que atacar todas las competiciones que juega por el escudo y la historia, y nunca se sabe cuándo puedes sumar un título. Sin lugar a duda, un día vendrá un título, por eso le doy mucha importancia".

Respaldo de Haro y Catalán y el viaje a Bilbao

"No he preguntado. He estado la semana pasada metido con el Valencia en una semana dura por todo lo que rumoreaba. Hay momentos que sufres un pelín, pero no es un tema que se haya comentado nada".