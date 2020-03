En otra previa más, como si de un bucle a lo largo de la temporada se tratase, Rubi fue cuestionado sobre su futuro. "Es una pregunta que este año ha sido muy habitual, pues por desgracia no estamos donde podíamos estar. No me preocupa. Estoy trabajando al máximo para que sea vea un buen Betis", dijo el técnico de Vilasar de Mar al ser cuestionado sobre si el choque ante el Madrid puede ser su último en Heliópolis.

"Entiendo a esa gente que piense que el problema es el entrenador, porque se resume todo en ganar partidos. Creo que el equipo en estos últimos encuentros ha estado cerca de ganarlos todos, pero entre una cosa y otra no lo hemos logrado. No veo un equipo caído, que no sepa a lo que juega… No tengo esa sensación", agregó Rubi.

Dentro de ese bucle en el que se encuentra inmerso Rubi ha estado siempre presente la sombra de Quique Setién, que una entrevista en El Periódico se refirió a las jornadas previas a su fichaje por la entidad azulgrana mencionando a su anterior equipo, el Betis. "Cuatro días antes de fichar estaba con un billete de avión en la mano para irme a otro sitio. ¿El Betis? No, no diré nada ahora. Algún día quizá sí", dijo el cántabro, a lo que Rubi, al ser preguntado por estas palabras, expresó lo siguiente, con elegancia: "Es un tema recurrente este año. Lo que me dolía un poquito era que en un inicio de proyecto ya no se pudiera tener ese margen de maniobra para poder ayudar al equipo. En el momento en el que Rubi no esté de entrenador tengo que respetar al entrenador que venga, sea quien sea, sea Setién o quien sea. Es más, le abriré siempre la puerta al cien por cien para ayudarlo en todo lo que modestamente pueda, cuando pase eso, por el bien del Betis. El día que no esté Rubi habrá un bético más fuera de aquí también".

Tampoco faltaron explicaciones por parte del preparador bético sobre qué le está pasando al Betis esta campaña: "Empezó torcida desde el primer día. El primer tercio de temporada el equipo no ganaba ni tenía una idea de juego definida. Esa fase hace que ahora vayamos con tanto déficit. Y luego encadenamos partidos buenos con otros no tan buenos, pero dentro de la normalidad. A partir de aquí no sé qué puede pasar, pero es espero que el Betis pase de 50 puntos como mínimo, que acabe con buenas sensaciones la temporada… Yo creo que aquí los únicos que no ponemos al Betis mejor somos los jugadores y el cuerpo técnico". En este sentido, Rubi dejó claro también que "a día de hoy noto mucha unidad en todos los estamentos del club".

Pese al mal momento del Betis, el técnico catalán no pierde la esperanza y mandó un mensaje de cara a mañana: "Tengo la impresión de que el Madrid es un equipo al que se le puede hacer daño, pero los números indican que han encajado pocos goles. La faceta defensiva la llevan muy bien. Hemos trabajado para intentar aprovechar sus pequeñas debilidades, y que las ocasiones que tengamos las marquemos. Que el Betis va a generar ocasiones no tengo dudas".

"Sabemos que es un partido que hay que hacerlo casi perfecto para ganarlo, pero a nosotros no nos asusta. Hemos hecho buenos partidos como contra el Barcelona y demostramos que podíamos haber ganado", concluyó Rubi, que tiene la ilusión de romper el bucle con un triunfo ante el Madrid.