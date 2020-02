Tras sumar un solo punto en los dos últimos partidos de Liga, Rubi medita realizar algún cambio en el once inicial de cara al duelo entre el Betis y el Barcelona, aunque todavía no lo tiene decidido. "Necesito un poco más de tiempo, tengo un par de dudas", ha comentado el preparador verdiblanco, que sí ha indicado que William Carvalho se encuentra en mucho mejor estado y que Guido Rodríguez también puede jugar ya desde el inicio.

"Otras semanas lo tengo decidido, pero en ésta necesito un poco más de tiempo. Tengo un par de dudas y todavía nos queda algún entrenamiento", ha asegurado Rubi sobre su idea para recibir al Barcelona. "William está muchísimo mejor que la semana pasada, vamos a ver si entra en la convocatoria y si lo hace estará a disposición", ha comentado Rubi sobre el centrocampista portugués, en una línea similar a lo expresado sobre Guido Rodríguez. "Salvo el primer día, que lo metimos en convocatoria y acababa de llegar, en el momento que ha entrado en las listas es que puede jugar. Si no ha jugado ha sido por otro criterio, está preparado totalmente".

También se ha referido el técnico a esas rotaciones en la delantera entre Borja Iglesias y Loren. "Es un buen problema que tiene el entrenador, pero tengo la fortuna de que son dos personas extraordinarias que aceptan las decisiones. Les duele cuando no jueegan, como es normal, pero saben que el otro puede jugar en un momento determinado. Decido en función de lo que veo cada semana, la confianza las tengo en los dos por igual. Juegue quien juegue estoy tranquilo", ha manifestado Rubi sobre esa otra duda en el once inicial.

Eficacia

"A base de transmitir confianza y no desánimo, y luego entrenando muchos remates, tiros, situaciones similares a los partidos. Hay que perfeccionar el golpeo, las situaciones de definición".

Cambios en el juego

"Cada partido trabajamos pequeñas cosas según cómo nos vayan a presionar, pero cambiar la manera de juego por un error concreto. Cometimos un error, pero los tenemos bastante controlados. No me ha hecho cambiar la manera de salir. Muchas veces robas arriba y no acaba en gol".

Racha

"Ganando más partidos seguro, la línea es bastante buena. En casa es evidente, se han sacado partidos solventes contra equipos de nuestra Liga. Fuera nos está penalizando, estamos más sólidos, la eficacia arriba. Al principio hacíamos menos que ahora y marcábamos igual. Vamos a ganar el Barcelona, que nos veamos con 31 puntos y otra oportunidad fuera de casa con Leganés. Este trabajo tiene que dar victorias. EL partido de Getafe ha sido muy doloroso. AHora toca pensar en el primero, aún tenemos tiempo".

Europa

"El Betis tiene que encadenar tres victorias seguidas lo antes posible. Entonces veremos realmente que estamos más cerca de lo que parece. Nos hubiera gustado que la séptima plaza fuera posible, queremos adelantar al Athletic y la Real. No quiero creare un exceso de ansiedad, hay tiempo. Hay que llegar a los cinco últimos partidos estando cerca, y tener esa fuerza para el sprint final".

Apoyo Alexis

"Los que estamos en este mundillo sabemos que lo más importante son los resultados, pero también creemos en el trabajo, Lo que me transmite es que trabajamos en la línea correcta, pagamos el principio de liga responsabilidad nuestra, y ahora la eficacia. Si nos va a dar para llegar o no... El equipo ha enderezado el rumbo a una línea de juego, es más sólido y juega bien".

Copa

"Tengo la sensación de que la hemos tomado al 100% de seriedad, el disgusto fue muy grande. Es una competición que, como este año o los que vienen, va a ser así. No quiere decir que los grandes no vayan a estar, pero va a pasar cada año. El Athletic ha pasado dos rondas por penaltis. Es una competición muy bonita, pero va a generar este tipo de situaciones. A un partido hay mucha más igualdad de lo que parece. Se ha perdido una oportunidad, pero como el resto que no están".