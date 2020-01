El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo con el Rayo, en la que ha mostrado su ambición por avanzar en la Copa del Rey e incluso ha reconocido que sería un fracaso quedar eliminado en Vallecas. "En nuestra cabeza sólo está llegar a la final", ha indicado el preparador verdiblanco, que luego ha matizado que también dependerá de cómo transcurra el torneo: "Como está marcada la competición, los sorteos influirán mucho".

Ánimo

"Ya sabemos cómo es la élite, cuando los jugadores se sienten a gusto eso es un globo que se va inflando. A nivel de confianza la plantilla está muy animada. El entrenador tiene que poner la dosis de tranquilidad. Esto es un partido diferente, hay que intentar repetir lo del domingo y no saldrá igual sin un actitud perfecta"

Eliminatoria

"El Rayo es un equipo que puede ganar a cualquiera, no sólo dar un susto. Es capaz de vencer a un Primera por su idea de juego, por los jugadores que tiene que han estado en Primera,. Tiene un entrenador valiente y que para mí es un gran técnico. O vamos al 100% o a pasarlo mal, y yendo al 100% también habrá ratos que lo pasaremos mal".

Rayo

"Es un equipo que de 26 partidos oficiales ha perdido cinco y en los últimos siete ha ganado cinco y ha empatado dos, eso desde fuera indica que está bien. Es un equipo valiente, atrevido y que no tiene miedo a nadie. Nos tendrán el respeto profesional pero a la hora de jugar querrán demostrar que pueden esta en Primera".

Salida de Embarba

"Le puede afectar con lo que haya transmitido su entrenador, que dice que es un gran jugador, y a mí también me lo parece, y que es una baja que van a suplir con dificultad, los números lo indican. Si su técnico entiende que es una baja importante, lo es, pero a un partido una baja se puede sustituir. A más partidos se nota más. El que salga lo hará muy motivado "

Cambios en el Betis

"Va a salir un equipo con bastantes jugadores que vienen jugando asiduamente, aunque no todos. Nos queda un entrenamiento y hoy los veré a todos recuperados. Luego pensaré en la del domingo, sé de dos jugadores que no van a salir de inicio mañana que van a jugar el domingo, no por pensar en el Getafe sino por buscar frescura".

Formato de la Copa

"Esta eliminatoria es más complicada que el año pasado, entonces había ida y vuelta, y ésta en casa. Tenías algo más de colchón para tener un mal día, ahora no lo hay. Si pasamos ronda, ya veremos si la siguiente es más difícil o no. A mí me gusta, es una Copa valiente, están integradas todas las ciudades de España, pero es más difícil para llegar al final. Otra cosa es que en la fase final, si ha habido muchas sorpresas, sea más equilibrada".

VAR

"Supongo que como es un formato nuevo irá mejorando con el tiempo y que en años venideros habrá VAR. El fútbol no es que haya cambiado la esencia del juego, pero sí han cambiado muchas cosas. Preferiría que hubiera VAR, no quiero ganar con algo ilegal ni que me ganen, entendiendo que se puede equivocar el árbitro".

Objetivo en la Copa

"La palabra objetivo me da mucho respeto, en nuestra cabeza sólo está eso, llegar a la final. Hablar de objetivos cuando hay eliminatorias a un partido es complicado. Se puede ir un partido en 20 minutos habiendo trabajado bien.

"Sería un fracaso, aunque sé que puede pasar, que nos eliminara un equipo de inferior categoría. Sería un golpe duro, teniendo un respeto al Rayo y creyendo que lo puede hacer si ellos están bien y nosotros mal. Como está marcada la competición el sorteo influye mucho".