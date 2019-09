El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo con el Levante, en la que ha señalado alguno de los aspectos en los que espera un paso adelante de sus jugadores. "Me gustaría controlar más los partidos", ha indicado el preparador verdiblanco, que ha confirmado las bajas de Fekir y Sidnei, aunque confía en recuperar a Tello. "Estamos convencidos de que acabarán saliendo bien las cosas, pero nos está costando un poco y hay que reconocerlo", ha añadido Rubi, que también ha anunciado algunos cambios en el once inicial.

Errores ante Osasuna

"Es una semana cortísima, incidimos mucho en el vídeo, hablando cosas y con algún ejercicio que haremos hoy. Hay que preparar un partido, pero no se puede hacer todo. Se toman notas. En ataque hay que intentar tener más claro los momentos en los que se puede jugar con otros que no. Cometimos algún error por querer iniciar desde atarás. Tuvimos un error en balón parado en ataque, que no es normal en la elección de esa jugada. Hay cosas que se van haciendo mejor. Intentar jugar en campo contrario con balón, tener la pelota y más pausa alli. Cuanto más rato tengamos el balón es mejor, y nos costó en la segunda parte".

Pérdidas

"Nos está penalizando, pero es a todos los que intentar jugar desde atrás, hay una posibilidad de perderla. A otros les pasará otra cosa, tendrán menos protagonismo en el juego. Nos costó sacar el balón y ser protagonistas, salvo en alguna fase del primer tiempo. Es importante que toquemos mucho la pelota, que participen, tenemos mucha calidad".

Levante

"No creo que cambie mucho, tiene un seña de identidad del año pasado, es muy valiente, es capaz de generas ocasiones, pero también en momentos tienen problemas atrás. Pero le ha ido bien. No hay equipo fácil, y el Levante no va a serlo tampoco".

Borja-Loren

"Ya los hemos visto juntos, hay veces que sí y otra que no, lo decidiremos luego".

Ismael

"Lo vi muy bien, en una situación complicada, estaban los puntos en juego y con el ritmo que puso Osasuna. Nos puede dar ritmo, intensidad, es fuerte en las disputas. Estamos trabajando con varios del filial y otros que pueden ser titulares en cualquier momento. Ismael llelva ya muchos entrenamientos con nosotros, para mí es uno más. Decidimos que no jugase el domingo para ver si lo necesitamos, era mejor protegernos".

Feddal

"Tenemos cuatro centrales de primerísimo nivel, ya dije en su día, no me pronuncio si va a jugar mañana o el viernes. Han entrado Barragán, Juanmi... Estamos dando juego a toda la plantilla, pero las cosas hay que hacerlas con criterio, no cambiar por cambiar. La última pareja sacó una portería a cero, en ese sentido el problema es mío. Los cuatro son para jugar de titular".

Expulsiones

"Equipos que se quedan con diez no suelen ganar, aunque nosotros lo hemos peleado bien, pero perdimos cinco puntos en inferioridad Espero que tarde en producirse o sea en los minutos finales. Querría que estuviéramos bien, nos adelantásemos pronto, pero en Primera no he visto ningún partido tranquilo. Tenemos que mejorar mucho, pero hay once equipos que han ganado un partido o ninguno. Hay equipos que empiezan fuertes y luego se les puede hacer larga. Ojalá sea un partido tranquilo porque lo hagamos muy bien. Vamos a salir convencidos de ganar"

Rotaciones

"Si vas mirando cada partido hay alguna, intentando saber qué buscamos y que veamos al jugador al 100%. Alguna variación habrá seguro, aparte que hay una obligada".

Corregir

"En el apartado general me gustaría controlar más los partidos, por circunstancias, de expulsiones, no estar bien o por el rival, nos está costando. Es uno de los objetivos planteados a medio-corto plazo, no estar a merced del rival. Para eso hay que ser más fuertes en defensas y con el balón siendo más protagonistas. Lo vamos a conseguir con automatismos que trabajamos, pero necesitamos tiempo para que pueda cuajar".

Aficionado

"Estoy convencido que los cuatro puntos los han ganado ellos. El trabajo de los jugadores ha sido intachable, pero el ánimo lo hemos notado. Pediría paciencia, estamos convencidos de que acabarán saliendo bien las cosas, pero nos está costando un poco y hay que reconocerlo.