Frustrado con una nueva derrota del Betis ha comparecido Rubi en sus declaraciones tras el encuentro, realizadas a pie de césped en Mestalla. "Se ha ido todo al traste por no marcar", ha indicado el preparador verdiblanco, que ha lamentado esa falta de eficacia de su equipo como principal argumento para explicar la derrota. "Voy a seguir peleando por revertir esto", ha añadido el catalán, que se siente con fuerzas para continuar.

"Se ha visto una primera parte y un inicio de la segunda muy buenos. El equipo ha llevado el peso del partido y ha dominado el balón. Ha habido tres situaciones de gol, de Fekir, Joaquín y Borja Iglesias, y ellos sólo habían tenido una y con fortuna. Lo estábamos llevando bien, pero si no metes goles se puede complicar en cualquier momento. Luego, ellos han tenido un tramo muy bueno y han conseguido un gol desde fuera del área. Al final, hemos ido con todo, no nos valía la derrota", ha comentado Rubi, que ha continuado analizando el desarrollo del juego: "Tú con mucho no marcas y con el ambiente que se estaba generando... Le hemos quitado el balón en su campo. La clave era ponerse 0-1, ellos tienen jugadores que pueden fabricar el gol en cualquier jugada. Es una pena. Al final hemos logrado el gol, parece un capricho del destino, te doy el premio cuando no te sirve".

Tampoco considera Rubi que el equipo bético se encuentre caído. ""Hemos generado situaciones de gol, varios disparos de Nabil, el córner... Anímicamente afecta, pero el equipo no tira la toalla. Nos hemos desordenado un poco por los cambios, había que tomar riesgos y ellos podían coger alguna contra. El equipo se ha vaciado para buscar el empate. No creo que el equipo no haya peleado el partido. Para mí el Betis ha planteado bien el partido, ha ido a por su rival. El fútbol son goles y cuando no marcas se puede estropear. Édgar ha estado más que correcto, Sidnei ha estado bien. La clave estaba siendo la efectividad fuera de casa. Se ha ido todo al traste por no marcar", ha afirmado Rubi, que ha insistido en lo injusto que está siendo el fútbol con su equipo: "No creo que lo estemos haciendo todo tan mal, no hay manera de que saquemos ese partido, sobre todo fuera de casa. Nos vamos con empate o derrota cuando chutamos más que el rival, tenemos más el balón. Voy a seguir peleando por revertir esto. El que no tengo ánimos para afrontar los partidos no lo vamos a esperar. Hay que afrontarlos con el 100% de garantía y de trabajo y jugarán los que estén más animados. Detecto desilusión en los jugadores por no tener recompensa al trabajo, pero no desánimo".

Por último, el técnico ha apuntado a la próxima jornada, con el duelo ante el Real Madrid en el Benito Villamarín. "Este partido podría haber acabado en empate. Voy partido a partido, al Madrid se le puede ganar, vamos a afrontarlo para ganarlo", ha finalizado Rubi.