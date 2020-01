Satisfecho con el rendimiento de sus jugadores ha comparecido Rubi tras la victoria del Betis ante el Portugalete, con la que los verdiblancos avanzan a la tercera ronda de la Copa del Rey. "Hemos estado implicados y ha sido un buen día para todos. Se han visto detalles interesantes", ha comentado el preparador verdiblanco, que ha asegurado que cuenta con Tello, pese al interés del Espanyol, y que aguarda noticias positivas sobre Guido Rodríguez. "La voluntad de todos es que se haga ahora", ha dicho sobre el fichaje del argentino.

Partido

"El rival es un equipo que compite bien, pero se ha visto las ideas del Betis. Hemos estado implicados, ha sido un buen día para todos. Estamos muy contentos, ha habido detalles interesantes. Hay jugadores que están llamando a las puertas y lo han hecho muy bien, también Aleñá".

Rival

"Es normal que el Portugalete haya tenido sus ocasiones, pero lo considero dentro de la normalidad. Hemos arriesgado y es lo lógico, no hemos encajado y hemos marcado a balón parado".

Tello

"A día de hoy es jugador del #RealBetis y cuento con él, es un gran jugador".

Importancia de la Copa

"Hemos preparado el partido como si fuera uno de Liga, mis jugadores sabían perfectamente al jugador que tenían delante. Todo nos ha ido yendo como esperábamos, aunque si hubiera tardado más el primero gol quizá hubieran podido aparecer los nervios".

Guido Rodríguez

"No tengo última hora, no me he puesto en contacto con nadie desde que vinimos de viaje, pero las cosas iban por el buen camino. Será ahora o para luego, pero el Betis, no te diré que lo tiene en el saco, pero la voluntad de todos es que se haga y queremos que se haga ahora".

Más fichajes

"Para mí tenemos una buena plantilla, de cara a la segunda vuelta veo a todos preparados y con ganas. No contemplo que vena uno si no sale otro, cuento con lo que tengo".

Formato de la Copa

"Me gusta, creo que da mucha vida a lo más modestos, es bonito que reciban a equipos de Primera. Dentro de la igualdad, el próximo sorteo será puro y tienen que competir como uno más aunque tengan la ventaja de campo. Los equipos de Primera tienen que viajar por todos los campos de España, yo también he sido modesto y me hubiera gustado medirme a ellos".

Édgar

"Le han hecho un vendaje, aguantaba bien, pero ha recibido un golpe. Llevaba días sin jugar 90 minutos, me interesaba que acabara el partido".

Portugalete

"Compite fuerte, muy bien, pero no ha podido hacer su juego, que es de salir desde atrás y pasarse el balón. Teníamos mucho la pelota, que era lo que buscábamos. Ojalá tenga la suerte de ascender".