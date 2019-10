El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Eibar, en la que ha admitido que su equipo aún tiene un amplio margen de mejora en la Liga, a la vez que ha dejado claro su malestar con los 20 minutos finales de su equipo en el último partido ante el Villarreal. "Nuestro momento en la Liga aún no ha llegado", ha comentado el técnico catalán, que aguardará al entrenamiento de esta tarde para determinar si Fekir y Canales entran en la convocatoria.

Trascendencia

"Siempre la va a tener cuando se pierda el partido anterior. Con esa exigencia hay que convivir, es la grandeza de este club. El ambiente que se respira tras una victoria sería un bálsamo para los próximos 15 días y, aunque no nos va a hacer cambiar la manera de trabajar si daría tranquilidad".

Cambios

"Si analizamos los obligados, a veces no hay tantos. Si hay 3 pero dos son por lesión o lo que sea... Hay una base de equipo, hemos dado continuidad. En la semana de tres partidos ya dije que se iba a mover al equipo, la gente está con ganas. Tenemos cuatro buenos laterales y centrales, y el entrenador tiene que verlos competir. Mi idea es dar continuidad a un equipo base".

Mensaje al equipo

"En los 20 no tan buenos no, malos, directamente. He sido muy drástico y no puede volver a pasar. Un equipo como el nuestro, que ha demostrado personalidad en otros momentos, como en los cuatro partidos de casa... Nos sorprendió que hiciera un bluff a partir del penalti. Cuando uno está haciéndolo bien y entiende que se comete un error te afecta más. Nos sentíamos que íbamos a sacar el partido y la jugada del penalti nos penalizó tanto. También hemos corregido cosas, no debemos atacar desordenados, los dos laterales arriba del todo... Hay aspectos que ajustar".

Trabajo defensivo

"Es un equipo que venía trabajando con línea de cinco, ahora con cuatro es diferente. Tenemos en los laterales jugadores muy ofensivos y jóvenes, son grandes futbolistas pero van a ser mejores pronto. También nos están penalizando dos partidos con diez goles encajados. Todo lo magnifica mucho. Seguimos necesitando tiempo para ser más fuertes y esperar el crecimiento de los jugadores, que va a existir".

Eibar

"Los equipos tenemos partes buenas y malas. El Sevilla aprovechó una parte mala del Eibar y luego éste supo reaccionar. Hicieron un partido bastante compelto con el Celta, quizá alimentado por la remontada anterior. El Eibar no engaña, presiona fuerte, mete balón dentro del área, juega directo, es un equipo bien trabajado en su forma de jugar. Viene con un seis de seis y con la confianza alta".

Vestuario con Rubi

"Al 100%, luego tú puedes ir preguntando uno a uno, no sé qué dira cada uno. Están viendo a un entrenador que trabaja al mil por mil, que los apoya al 2000 por 1000 y que les exige al 3000. Tienen que ser leales al cuerpo técnico de cada momento, es clave para ser profesional".

Pareja de delanteros

"Al final es el estado de forma de los jugadores, si está al 100% se echa de menos a cualquiera. Fekir es un jugador de categoría mundial, si está a su nivel lo vamos a echar siempre de menos cuando no esté. La dupla de Loren y Borja se ha entendido bien, aunque en el último partido pudimos hacer algo más entre todos. Cada partido es diferente al anterior. Los dos están en un buen momento y si Nabil está bien es imprescindible".

¿Compatibles?

"Hay que buscar la compatibilidad aunque tácticamente sea difícil. El problema es juntar jugadores de un mismo perfil. Tener 11 iguales a la vez, no, pero tres o cuatro, sí. A más jugadores del mismo perfil más incompatibilidad".

Día de Levante

"Hicimos un muy buien partido, el Levante también mostró sus garras y se puso por delante. Pero hicimos un muy buen partido, fumos más protagonistas que en otros. El camino es ése pero hay dificultades"

Factor estadio

"Ha habido partidos en casa que salimos bien y el rival se nos adelantó, como el día del Levante. En la primera acción nos marcó. Fuera de casa es más difícil, la explicación no la he encontrado nunca, pero nos cuesta más. Vamos a intentar que se vea un buen Betis fuera y dentro. En el último se vio, aunque el tramo final nos llevamos un varapalo".

Liga disputada

"El año pasado también se decía, pero ya dije al principio que los tres primeros al final serían los de siempre y creo que este año van a ser los mismos. Ganar en el campo del 20, el 15 o 13 cada día es más difícil. Los equipos saben que en casa tienen que amarrar los puntos. Nuestro momento en esta Liga aún no ha llegado, cuando llegue ganaremos más puntos y nos afianzaremos".

Tiempo para su idea

"Mi idea sería que ya hubiera cuajado. Hemos tenido una pretemporada normal pero atípica, con la incorporación tardía de jugadores, eso te ralentiza. Nuestro fútbol es intentar dominar todos los aspectos del juego: directo, elaborado, desde atrás, por dentro y por fuera... No es tan fácil en dos meses. Mi idea es que funcionara ya y se ve, pero el problema está siendo la continuidad. El rival también juega".