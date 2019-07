La presencia del Betis en México ha levantado una gran expectación y el entrenador verdiblanco, Rubi, ha comparecido en la previa del duelo ante el Puebla para analizar tanto a su rival como algunas cuestiones relacionadas con su equipo.

Con Guardado y Diego Lainez entre la expedición bética, muchas de las preguntas de los medios mexicanos están relacionadas con ambos y así Rubi ha dejado claro que no puede garantizar minutos a ningún jugador, pese a esos mensajes en las redes sociales -con el hastag #metanaLainez- que piden la presencia del joven azteca. "Yo eso no se lo puedo garantizar a nadie (minutos de juego). Vamos a hacer una plantilla no muy amplia para que todos los jugadores puedan ser utilizados. Los jugadores deben ganárselo con el día a día en los entrenamientos y con el rendimiento en los partidos", ha comentado el preparador verdiblanco.

Sobre su rival de mañana, Rubi ha mostrado respeto por su historial. "Para nosotros sí lo es un poquito, porque aquí han pasado jugadores españoles como Pirri, Asensi y Luis García. Es un equipo que ha ganado la liga en la 1989-90 y como bien sabemos se hace el homenaje en nuestro partido y para nosotros es un equipo importante de México", ha indicado el técnico, que también ha agradecido el trato durante la gira: "Es importante para hacer comunión con otros países, para conocer otro tipo de fútbol, otros estadios, otras culturas. Es algo que me apasiona, ir conociendo el mundo. Espero disfrutar mucho de ustedes, de nuestro equipo, del estadio, de pasar una buena tarde de fútbol, que se vea un gran partido y que el aficionado se pueda ir contento con el espectáculo que vean".