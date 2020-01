El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante la Real Sociedad, en la que ha reconocido la trascendencia del duelo, a la vez que se ha referido a los posibles movimientos en la plantilla en esta recta final del mercado. "El Betis tiene que ganar muchos partidos y estoy convencido de que lo podemos hacer", ha indicado Rubi, que ha tildado de "insuficiente" la primera vuelta de su equipo. "Si venía Quique o no, no me afectaba", ha comentado el preparador verdiblanco sobre aquella posibilidad de que el cántabro lo hubiera sustituido en el Betis.

Segunda vuelta

"Hemos reforzado la plantilla, tiene más nivel, más medios y más posibilidades. Los que han venido son para rendimiento inmediato, jugadores contrastados, pero con el paso de los días se los verá mejor. Aunque sea algo, necesitan un poco de adaptación".

Puntuación

"La primera vuelta ha sido deficiente, 24 puntos, que son los mismos de la segunda del año pasado, son pocos para lo que hemos merecido. Nuestro inicio fue irregular y las deficiencias nos hicieron restar puntos. No me voy a plantear números ni los puntos que nos pueden hacer falta, esto cambia en cuatro jornadas, lo que parecía una puntuación puede ser otra. El Betis tiene que ganar muchos partidos y estoy convencido de que lo podemos hacer".

Guido Rodríguez

"Acabó el 30 de diciembre no había realizado entrenamientos y también ha tenido un año 2019 cargado de partidos. Aun así ha llegado muy bien, no ha perdido la forma y as sensaciones son positasiv, se le ve suelto con la pelota. Es un jugador que nos va a dar mucho".

Once

"Tengo uno en mente con varias ramificaciones o posibilidades. Cambia el equipo si tienes a Nabil o no lo tienes. Me quedan dos entrenamientos para ver alguna posición más, pero el grueso lo sabéis todos".

Más plantilla

"Lo importante ahora es que tenemos seguro más posibilidades, que los jugadores van a hacer unos a los otros exigirse más. Tengo que intentar ser justo con las decisiones, lo que quiero es ganar partidos con el rendimiento. Ellos tienen que confiar en eso, en que el entrenador va a ser justo y yo lo que pido es que sean jugadores de equipo. El día que les toque esperar que estén con el escudo, con el Betis, que peleen por entrar y que se alegren de las victorias. Caber caben casi todos, no tengo que pensar ahora que van a jugar siempre, no van a ser siempre los mismos".

Importancia del partido

"En caso de derrota sería un golpe muy duro. Sabemos en el vestuario que dependes de ti para acortar la distancia, juegas ante un rival que lo tienes ahí. Es un partido muy, muy importante. También salimos allí un poco heridos, la Real es un pedazo de equipo, de los que mejor juega en la Liga. De allí salimos con el orgullo herido, fueron mejores de forma clara y eso te genera ahora querer demostrar que podemos ser mejores que ellos. El empate, que no lo queremos, dejaría la situación más o menos igual, estaríamos a tiempo todavía".

Odegaard

"Ha hecho una primera vuelta de lujo, ha sido una gozada verlo jugar. Te ataca, te defiende, te llega a portería, te da pases, no cuesta nada decirlo. No queremos sufrirlo, vamos a intentar que no se vea un buen Odegaard, pero desde fuera disfrutas de él".

Setién y el Barcelona

"No en el caso del Barcelona, de Ernesto o Quique, soy poco amante de los cambios de entrenador. Si uno no se ve con fuerzas, sí, pero normalmente es el que mejor conoce a su plantilla. Deseo que Ernesto esté animado y quiero transmitir que es un gran entrenador, aunque todo el mundo lo sabe. A todos los equipos en los que he estado les deseo que les vaya bien, pero siempre por debajo del Betis, Me interesa que el Betis lo haga mejor que los demás".

Rumores de Setién

"Esto es una situación que ya hemos hablado, es agua pasada. No tengo certezas de nada. El rendimiento era irregular, todos podíamos tener un parte de razón. Si venía Quique o no, no me afectaba, yo lo que quería estar aquí. Si las cosas no van bien, vendrá otro entrenador".

Sustituto

"Pretendo que la gente que nos juzga confíe en lo que estamos haciendo, sabiendo que nos debemos exigir más. El Betis es un club que necesita resultados, eso lo noto. Si va a haber más paciencia o no... Si no hay dos buenos resultados siempre va a haber problemas en este club, como es normal".

Mercado

"De entradas a corto plazo no preveo nada. Si hubiera alguna salida, que tampoco la veo a día de hoy. Los jugadores se quieren quedar y así comienzan cada entrenamiento a tope, pero en el mercado aparecen posibilidades que pueden interesar al club o a los jugadores. Hay un bloque de jugadores que tiene difícil jugar, pero no puedo decir ahora un jugador u otro, no hay ninguno avanzado".