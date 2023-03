Rui Silva, hambre de Betis y de selección portuguesa

El portero del Betis Rui Silva ha concedido una interesante entrevista al diario A Bola, donde ha expresado, entre otros asuntos, su ilusión por regresar a la selección de Portugal ahora que va a comenzar un nuevo ciclo con Roberto Martínez.

Rui Silva desvela, incluso, como el nuevo seleccionador del combinado luso visitó en Arabia, durante la Supercopa, tanto a él como a William Carvalho: "Abrirá las puertas a muchos jugadores, creo que es unabuena elección para seleccionador nacional. Tuve la oportunidad de hablar con él en la época de la Supercopa de España, en Arabia Saudí, vino a visitarnos a William y a mí y parecía dispuesto a trabajar con una gran relación con los jugadores, con cercanía, y eso es fundamental. Llegar y hablar con los jugadores es sin duda importante y esa imagen inicial es fundamental para lo que puede ser el futuro de la selección, y tenemos una Seleção con un talento enorme que puede hacer cosas extraordinarias y ganar títulos. Y el entrenador puede ayudar tanto en el aspecto humano como en el técnico y en el táctico".

Y es que el guardameta verdiblanco no pierde la esperanza de poder jugar una Eurocopa o el próximo Mundial con su país, aunque para ello reconoce que lo primero es hacerlo bien en el Betis: "Tuve la oportunidad de estar en la última Eurocopa, fue muy importante para mi carrera y para mi palmarés poder participar en una gran competición, pero también está en mis planes de futuro volver a una Eurocopa e ir a un Mundial. Lo más importante ahora es centrarme en el Betis y jugar regularmente en el club, hacer buenas actuaciones, porque eso es lo que hace que me llamen. Ése es el objetivo. Y ahora ver el ejemplo de mis compañeros campeones del mundo... es algo inolvidable, y es posible, quedará marcado para siempre".

Incluso, Rui Silva, pese a la competencia con Rui Patricio, alaba a su compañero, al que ve como un referente: "Es una referencia para nuestro país y para mí cuando empecé como portero. Un portero de gran calidad. Empecé mi carrera viéndole imponerse y mis características se parecen un poco a las suyas, amigos y familiares me decían que me parecía a él. Y tener la oportunidad de compartir vestuario y aprender de él en los entrenamientos fue sin duda importante para mí".

Por último, el cancerbero verdiblanco agradece a Fernando Santos, ex seleccionador luso, la oportunidad que le dio de llevarlo a la selección: "Es el entrenador que apostó por mí, que me convocó para una gran competición, que me hizo debutar y cumplió un sueño de infancia. Siempre le estaré agradecido, no me arrepiento de nada, le deseo lo mejor, dio mucho al país y quedará marcado para siempre en el corazón de todos los portugueses por todo lo que hizo por nosotros".