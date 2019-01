Sanabria, ofrecido al Marsella

El Betis va a mover su delantera en este mercado invernal. A la espera de que Lorenzo Serra Ferrer cierre la incorporación de un atacante, tanto Sergio León como Tony Sanabria podrían abandonar la disciplina verdiblanca. "Lo primero es que alguno tiene que salir, porque es un puesto con demasiada gente y no me gusta tener a alguien que no cuente", señaló ayer Quique Setién durante su conferencia de prensa tras la derrota ante el Madrid.

Sergio León cuenta con más papeletas que su compañero, ya que no entra en los planes del entrenador. El Valencia, según ha informado Radio Sevilla, estudia la posibilidad de incorporar al palmeño, después de que el belga Batshuayi esté cerca de concretar su salida al Mónaco, aunque el Betis pretende obtener una cantidad económica para facilitar su salida.

Mientras tanto, France Football ha apuntado que el Olympique de Marsella ha recibido el ofrecimiento de Sanabria, una posibilidad que Andoni Zubizarreta, tiene encima de la mesa. La operación sería una cesión con opción de compra, según se informa desde el país galo.